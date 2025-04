Cittadella: Gori elogia la reazione contro il Progresso nonostante il pareggio

Non è bastata una grande ripresa alla Cittadella per ritrovare il successo, ma mister Mattia Gori applaude comunque la prestazione dei suoi e la grande reazione dopo lo svantaggio. "Purtroppo abbiamo preso un gol evitabile – spiega l’allenatore biancazzurro – ed ero molto arrabbiato, lo voglio rivedere per capire cosa è successo. Contro il Progresso quando vai sotto è terribile giocare, il forte vento ha condizionato anche un po’ il nostro palleggio. Poi i ragazzi nella ripresa sono stati bravissimi e abbiamo creato tanto: mi viene in mente l’azione del rigore che era sacrosanto e altre due palle gol con Formato e ancora con Formato sul quale dalla panchina mi è sembrato ci fosse rigore. Non è arrivata la vittoria, ma faccio i complimenti alla squadra per un secondo tempo di altissimo livello, per tutte le squadre è difficile giocare contro un avversario come il Progresso che difende così bene e con grande cattiveria, lo sarebbe stato anche per il Manchester City. Per questa la nostra è stata un’ottima, peccato per l’ultima occasione al 93’, penso che meritassimo noi di vincere la gara". Gori ha scelto Sardella e Carretti come esterni di centrocampo dal 1’, poi nella ripresa ha inserito Rovatti, preferito a Martey, che si è dimostrato decisivo nell’azione del rigore. "Rovatti quando c’era da bacchettarlo l’ho sempre fatto – confessa Gori – ora invece va elogiato, ha qualità nell’uno contro uno, da un po’ si allena bene dopo aver smaltito alcuni problemi al ginocchio, è entrato ed è stato decisivo per il pari, gli faccio i complimenti. Lui sa che se non aveva avuto gran minutaggio era perché non se lo meritava, mentre ora se lo merita". Gori poi elogia il buon momento. "Daremo tutto fino alla fine per fare più punti possibili nelle ultime 4 gare – conclude - l’unico rimpianto che ho per la sconfitta con la Sammaurese, altrimenti da Forlì in poi stiamo facendo un filotto di ottime prestazioni".

In foto: Osuji (Terzi)