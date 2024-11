Cittadella, pari che vale. Il Progresso non è cinico

progresso

cittadella

PROGRESSO (4-4-2): Cheli; Ferraresi, Mele, Ben Saed, Stellacci (1’st Dandini); Florentine (23’pt Pinelli), Bellisi (13’st Sansó), Corzani, Carrozza (36’st Finessi); Matta (30’st Gian), Maltoni. A disp. Roccia, Cestaro, Cavazza, Ghebreselassie. All. Marchini

CITTADELLA (4-3-1-2): Leonardi; Aldrovandi, Sabotic, Serra, Martey; Marchetti, Mandelli (22’st Mata), Osuji; Rovatti (19’st Teresi); Sala (42’st Guidone), Formato. A disp. Rosa, Gandolfi, Pezzani, Andreotti, Carretti, Orlandi. All. Salmi

Arbitro: Mariani di Livorno Note: espulso al 44’st Formato per gioco scorretto.

Ammoniti: Leonardi, Formato, Sabotic, Mele. Al 40’ Carrozza ha calciato fuori un calcio di rigore.

Questa volta alla Cittadella formato trasferta non riesce il quinto colpo esterno della stagione. La squadra di Salmi deve anzi ringraziare Carrozza che ha calciato fuori prima del riposo il rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio il Progresso e alla fine il pari può essere colto con soddisfazione da Aldrovandi e compagni. I bolognesi di Marchini, che avevano vinto 3 delle ultime 4 gare, si sono confermati avversario tosto per una Cittadella con tanti problemi di uomini, priva anche ieri di Mondaini, Fontana, Bertani e Tesa a cui si è aggiunto Guidone in campo solo nel 3’ finali per i problemi fisici, mentre altri come Sabotic e Formato hanno stretto i denti pur in non perfette condizioni.

Salmi ha così schierato Leonardi fra i pali preferito a Piga (andato in tribuna), ha scelto Aldrovandi come terzino destro, affidandosi a Sala in attacco. Su un campo difficile la prima vera palla gol capita al 20’ a Stellacci che calcia a botta sicura ma non trova lo specchio. Prima del riposo il Progresso ha la ghiotta possibilità di passare in vantaggio con un calcio di rigore: dopo un filtrante di Corzani è Maltoni a infilarsi tra Serra e Aldrovandi e tu per tu col portiere venendo atterrato, ma dal dischetto Carrozza calcia abbondantemente fuori. Scampato pericolo per la formazione di Salmi che non riesce invece a produrre nulla nei primi 45’. Nella ripresa la prima vera occasione capita sui piedi di Formato che al 63’ in acrobazia prova a battere Cheli in uscita ma la conclusione termina fuori di poco. Salmi si gioca anche l’ultimo arrivato Mata ex Ciliverghe ma è il Progresso con il tiro a volo di Ferraresi su cross da sinistra a sfiorare l’1-0. Poi non accade più nulla fino all’89’ quando Formato e Ben Saed corrono fianco a fianco, il difensore bolognese va già e per l’arbitro è rosso per Formato, che era già stato ammonito.