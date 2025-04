Renate vince contro Pergolettese: Anghileri decisivo per i playoff

Perdono Trento e Atalanta Under 23, Giana e Virtus Verona non si fanno male, delle dirette concorrenti solo l’AlbinoLeffe fa bottino pieno e a 90 minuti alla fine del campionato il Renate, che batte la Pergolettese 2-1, si ritrova al quinto posto con 57 punti, due in meno del quarto posto che è l’unico che offre qualche vantaggio tangibile in chiave playoff visto che chi lo occupa salta un turno.

Si può ancora centrarlo a patto che si vinca ancora venerdì pomeriggio a Vercelli contro una Pro pericolante, sperando che i bergamaschi perdano a Verona contro la Virtus, squadra “specialista“ in sgambetti.

Staremo a vedere. L’immagine più bella del Venerdì Santo al “Mino Favini“ è il gol della vittoria che porta una firma d’autore, quella del capitano di mille battaglie (e oltre 300 partite) Marco Anghileri (foto) che a 34 anni suonati, persa oramai la titolarità sulla corsia di destra, sfrutta gli scampoli di gara che gli offre Luciano Foschi e lo fa alla grande firmando con una bella incornata il 2-1 definitivo contro la Pergolettese.

Era subentrato a Ghezzi una dozzina di minuti prima. Segna e incassa le parole al miele del suo mister. "Complimenti innanzitutto per il suo comportamento, per come si allena, per la sua abnegazione, per la sua volontà, la voglia che ci mette nel fare le cose. Mi inchino, all’uomo e al calciatore".

Poi Foschi torna sulla partita e la divide così in più spezzoni. "L’approccio mi è piaciuto, abbiamo giocato subito bene, creato diverse occasioni nei primi dieci minuti. Poi si è spenta la luce, siamo risultati lenti nel giro palla, non abbiamo difeso bene, non siamo stati aggressivi, abbiamo smesso di fare le cose come sappiamo e abbiamo subito la Pergolettese".

Che però il gol lo ha fatto sostanzialmente su una “papera“ di Andrea Bartoccioni, promosso improvvisamente titolare tra i pali per le non perfette condizioni di Nobile e l’indisponibilità del dodicesimo Ombra.

La disabitudine al campo, specie per i portieri, gioca brutti scherzi, anche su un innocuo traversone dalla tre-quarti.

"Il secondo tempo è stato più equilibrato con tanti lanci lunghi da una parte e dall’altra. La differenza l’ha fatta che noi abbiamo sfruttato l’episodio con Anghileri, loro invece no…" chiude Foschi.