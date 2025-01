Civitanova, Domizioli. "Domani a Teramo c’è da migliorare a canestro»

"Un po’ di inesperienza, qualche errore e le loro giocate individuali hanno permesso a Roseto di vincere una partita che nei primi 20 minuti avevamo ben interpretato". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, analizza la gara contro Roseto che ha vinto per un punto. La differenza è stata data nell’ultimo quarto con un parziale di 10-16. "In quella fase è subentrata anche un po’ di tensione". Ma c’è da voltare subito pagina perché domani alle 21 ci sarà il match a Teramo per il turno infrasettimanale, che mette di fronte formazioni al penultimo posto con 14 punti. Si tratta quindi di una gara che mette in palio punti pesanti anche per la seconda fase della stagione. "Affrontiamo un avversario temibile – ammonisce Domizioli – che fa dell’agonismo e dell’energia le armi principali. Ci attende una gara insidiosa che dovremo impattare bene, migliorare le percentuali offensive e lottare a rimbalzo". Domenica ci sarà l’ultima gara della prima fase con la Virtus che ospiterà Ozzano.