Civitanovese a L’Aquila: "Daremo filo da torcere"

Il precampionato ha sorriso alla Civitanovese che, tolto qualche scivolone in amichevole, ha dato ottime impressioni ai tifosi, guadagnandosi senza particolari fatiche l’accesso ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia superando tra le mura amiche prima la Fermana e poi il Chieti nell’ambito di due prove più che convincenti. Il vero e proprio banco di prova però sarà domenica alle 15, nella tana della corazzata L’Aquila in una gara che definire ostica sarebbe un eufemismo, considerando la portata dei rivali. La truppa guidata dal tecnico Giovanni Pagliari e del vice ed ex giocatore rivierasco Gabriele Baldassarri è infatti una corazzata: con un organico già di per sé molto forte, la società in estate ha condotto una notevole campagna acquisti nell’ambizione di tornare in Lega Pro. In casa adriatica, invece, la gara sarà affrontata senza i big Domizi, Spagna e Buonavoglia e questo acuisce le difficoltà. Ma è con serenità che Marco Passalacqua osa guardare al match: "ci stiamo allenando bene – dice il difensore rivierasco – e ultimamente ci siamo guadagnati la consapevolezza che se ci stiamo con la testa possiamo dar del filo da torcere a tutti. Se invece, sbagliamo approccio diventa difficile". Non una passeggiata per Passalacqua e compagni tenere a bada elementi come Banegas, Misuraca e Giandonato. "Gli ostacoli ci sono – aggiunge il giocatore –, ma rappresentano uno stimolo per far bene. Non ho mai affrontato L’Aquila, tuttavia conosco Banegas. Parliamo di giocatori che hanno disputato categorie superiori, da attenzionare con grande determinazione". Tuttavia, le ultime prestazioni rappresentano un buon viatico, da cui ripartire. "Sicuramente – conclude il classe 1997 – i due successi hanno fatto morale. Contro i neroverdi, abbiamo avuto coraggio nel giocare esprimendoci molto bene e attuando ciò che l’allenatore ci aveva fatto provare in settimana".

Francesco Rossetti