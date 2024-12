Civitanovese al bivio. Si sceglie il tecnico:. Senigagliesi favorito

Ripresa degli allenamenti in casa Civitanovese in programma oggi pomeriggio al Polisportivo. La seduta potrebbe essere diretta dal nuovo tecnico che sempre nella giornata odierna dovrebbe essere ufficializzato dal club. Con buone probabilità si tratterà dell’osimano Stefano Senigagliesi, ormai da tempo gradito al patron rossoblù Mauro Profili. Infatti l’allenatore classe 1964 ha assistito all’ultimo match interno dei rossoblù, contro la Sambenedettese, mentre prima lo aveva fatto nella partita con il Sora. Proprio all’Osimana corrisponde l’ultima avventura calcistica di Senigagliesi, dimessosi a ottobre 2023. In precedenza aveva guidato il Nereto, la Sangiustese, la Mariglianese, l’Olympia Agnonese in serie D e diverse compagini in Eccellenza, persino in Sardegna, segnatamente Muravera, Villacidrese e Tortolì. Il rebus riguarda più che altro l’allenatore in seconda. Di certo non potrà essere Daniele Romandini: il vice di Alfonsi ha rassegnato le dimissioni e adesso potrebbe approdare alla Juniores dell’Atletico Ascoli. Nemmeno Roberto Cottone sarà il vice allenatore della Civitanovese, nonostante ultimamente sia apparso molto spesso al Polisportivo. Leggermente più verosimile invece che Andrea Mercanti, attuale tecnico della Juniores e a cui è stata affidata temporaneamente la prima squadra, possa collaborare con Senigagliesi. Oppure uno tra Daniele Marinelli e Domenico Izzotti, questi due in tribuna nel match contro la Samb. A meno che, ma questo è uno scenario assai remoto, non sia lo stesso Senigagliesi ad interpretare la seconda posizione, con la prima scelta affidata ad uno tra gli stessi Marinelli, Izzotti o l’esperto Marco Alessandrini.

Ciò che è certo, invece, è che alla Civitanovese serviranno rinforzi e soprattutto punti per provare a centrare l’obiettivo salvezza. A partire già dalla prossima di campionato, in programma il 5 gennaio, contro L’Aquila 1927, seconda forza del torneo. "L’atteggiamento dovrà essere lo stesso avuto contro la Samb – spiega il terzino rossoblù Valentin Franco -, ma con maggiore attenzione. Nel girone di ritorno dovremo collezionare più punti, a partire dalle formazioni che condividono con noi la zona calda della classifica, per poi tentare di ripeterci anche con le più grandi". Franco è l’autore del gol del momentaneo pareggio contro la Samb, match terminato 1-2 in favore della squadra di Ottavio Palladini. "Abbiamo approcciato un po’ male nei primi venti minuti – ripercorre il giocatore argentino nato nel 2004 -, poi ci siamo sistemati. Il campo non era nelle migliori condizioni e questo ha complicato il gioco di entrambe le squadre. Però eravamo riusciti a trovare il pareggio. Bisognava essere più concentrati nella parte finale, giocando sulla difensiva".

Francesco Rossetti