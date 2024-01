Civitanovese al lavoro. Palpacelli è già ai saluti

Gonzalo Palpacelli ha rescisso il contratto con la Civitanovese. A quanto pare, il motivo è legato ad un infortunio al tendine per il quale l’attaccante classe 1997 dovrà sottoporsi ad un’operazione. Molto sfortunata la parabola che ha coinvolto il giocatore argentino, che nel curriculum non può annotare nemmeno un minuto giocato con la maglia rossoblù. Domenica scorsa, il team di Sante Alfonsi avrebbe dovuto affrontare l’Urbino, ma la nebbia calata sullo stadio Montefeltro della città ducale ha obbligato al rinvio della gara. La data del recupero non è stata ancora individuata, ma intanto Il tecnico rivierasco riflette sugli esiti degli altri campi: "il Tolentino – dice – è in forte risalita, ma non è una sorpresa perché sta facendo ciò che non gli era riuscito nelle prime giornate". I cremisi hanno battuto 5-3 la Sangiustese Vp. "Forse – aggiunge – sta funzionando la cura Possanzini". "Anche la Maceratese – prosegue Alfonsi – ha dato segnali di compattezza e se non avesse fermato il Chiesanuova (1-1-, ndr), ora la squadra di Mobili avrebbe quattro punti in più di noi". Quindi l’Osimana che, tra le mura amiche, ha superato l’Urbania (2-0, ndr): "nelle prossime tre giornate – ricorda – ce la vedremo prima con i giallorossi, poi con Chiesanuova e Maceratese, tre match delicatissimi". Quanto agli scontri salvezza, è interessante notare come "gli acquisti del mercato di riparazione abbiano fatto la differenza": Moretti in Monturano-Azzurra Colli (2-0, ndr) e Zira in Jesina-Montegiorgio (1-2, ndr). "È vero – conclude l’allenatore ex Samb – che noi dobbiamo recuperare una partita e che allo stato attuale i playout neanche si disputerebbero, ma è altrettanto veritiero che, da secondi, ci troviamo ad appena 6 punti da quella zona: questo ci restituisce l’immagine di un torneo fortemente equilibrato".

Francesco Rossetti