Civitanovese, clima più sereno. Tutti uniti attorno alla squadra

Dopo tre giorni convulsi, ieri l’ambiente rossoblù è sembrato più sereno e unito in vista della trasferta di domenica sul campo del Notaresco. Ripercorrendo quanto accaduto tra domenica e martedì dalle parti del Polisportivo, la Civitanovese è stata interessata dalla contestazione dei tifosi, dalle dimissioni di Cicchi, quindi dal reintegro dello stesso diesse con il passo indietro che, non essendosi palesato come irrevocabile, non è stato accettato dal patron Profilli. "Non può essere attribuita al direttore sportivo la totale responsabilità dell’attuale situazione di classifica", la motivazione addotta alla scelta di mantenere il dirigente. Ebbene, ieri al Don Silvestri Contigiani c’era lo stato maggiore della Civitanovese: gli stessi Profili e Cicchi e il presidente onorario Daniele Maria Angelini, quindi i vari tecnici e addetti ai lavori. Volti sorridenti e un caffè in compagnia. Impossibile capire se questo possa influire in positivo sulle prestazioni dell’undici rossoblù, ma è sicuramente qualcosa di meglio rispetto al messaggio poco unitario e quantomeno arzigogolato dei giorni precedenti. Ieri seduta doppia, con allenamento mattutino e pomeridiano. Al suo secondo giorno di lavoro, l’attaccante Federico Rasic, classe 1992. Difficile non notarlo dagli spalti, la sua stazza sovrasta quella degli altri. Ora si attende il transfer, ma in attacco le soluzioni sono già diverse quindi il problema dell’attesa è circoscritto. Oltre a ciò la Civitanovese vuole ora tesserare Gabriel Cotrone, centrocampista classe 2007. Il giocatore si allena con il resto del gruppo. Invece appare meno grave la situazione di Kevin Buonavoglia, che aveva rimediato un pestone in allenamento. I tempi di recupero potrebbero accorciarsi, anche se difficilmente sarà già arruolabile per domenica. In Abruzzo tornerà a disposizione capitan Visciano che ha scontato il turno di squalifica. Mattia Foglia sta sostenendo un programma di riabilitazione. Il centrocampista, che ancora deve disputare la prima partita in rossoblù, potrebbe essere a disposizione per la gara del 2 febbraio, contro l’Avezzano. In stand by la posizione di Giandomenico. Almeno fino a quando non sarà trovato un degno sostituto, il classe 2006 resta in rossoblù. Ieri Edoardo Tassi si è allenato con il resto del gruppo, anche se dovrebbe partire (l’Atletico Mariner sarebbe sulle sue tracce). Per il match alle 14.30 di Notaresco, sarà obbligatoria la prevendita, disponibile sul circuito "Ciaotickets", online o alla tabaccheria Frenquelli o alla ricevitoria Lucky Point. Il Club rossoblù Umberto Traini si è lamentato per il costo del biglietto, di15 euro più i costi di prevendita (in tutto circa 17 euro).

Francesco Rossetti