Civitanovese e Castelfidardo non si fanno male

CIVITANOVESE

0

CASTELFIDARDO

0

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop (10’st Rizzo), Passalacqua, Rossetti; Giandomenico (20’st Macarof), Domizi, Capece, Pierfederici (12’st Buonavoglia); Brunet, Padovani (30’st Bevilacqua). A disp. Doello, Cosignani, Toccafondi, Visciano, Ruggeri. All. Alfonsi.

CASTELFIDARDO (4-3-1-2): Osama; Morganti, Imbriola, Boccaccini, Fabbri; Fossi, Gambini, Baldini (22’st Miotto); Guella (30’st Cotugno); Braconi (49’st Paponi), Caprari (32’st Nanapere). A disp. Elezaj, Bucari, Costanzo, Ausili. All. Giuliodori.

Arbitro: Dell’oro di Sondrio.

Note: spettatori 800 circa. Ammoniti Franco, Guella, Pierfederici. Ang. 1-4. Rec 0’pt e 4’st.

Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la Civitanovese, ma alla fine il pareggio tra i rossoblù e il Castelfidardo non scontenta nessuna delle due compagini. Il derby in chiave salvezza si rivela una gara equilibrata, con qualche iniziativa in più da parte della formazione di casa, mentre i biancoverdi non hanno creato grossi pericoli dalle parti del portiere Petrucci.

In avvio di gara, entrambi i tecnici optano per un nutrito turnover in vista degli impegni di domenica. Tra le fila locali non c’è Esposito, il giocatore non è stato convocato per lievi guai muscolari. In campo, per i padroni di casa, ci sono Rossetti e Giandomenico, due giocatori classe 2006.

Al 7’ Diop si fa respingere un colpo di testa dalla difesa ospite; segue una punizione di Capece dal limite bloccata in presa dal portiere (10’). Al 17’, sempre l’estremo difensore Osama ferma in tempo Brunet innescato dal cross di Pierfederici, ma la posizione è di fuorigioco. Quindi, al 35’, dall’out di destra Padovani imbecca Brunet il cui fendente lambisce la traversa. Seguono altre manovre dei rossoblù senza grossi sussulti nello specchio fidardense. Le squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Nella ripresa, Alfonsi inserisce Buonavoglia e l’esterno offensivo crea alcuni problemi dalle parti di Osama, anche se l’estremo difensore anche stavolta riesce a fare buona guardia. Nel frattempo, il campo si fa pesante per via della pioggia. La cronaca registra una sventola di Buonavoglia deviata in corner dallo stesso portiere (18’), mentre al 35’ i rossoblù vanno vicini al gol: Bevilacqua scambia con Buonavoglia, Osama si salva deviando in corner. Ancora locali pericolosi in area al 40’, ma il tiro di Buonavoglia è una telefonata al portiere. "Forse - le parole a fine gara del giocatore ospite Braconi - potevamo fare qualcosa in più in fase offensiva, ma tutto sommato ci siamo comportati bene in un campo ostico e pesante".

Francesco Rossetti