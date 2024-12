Civitanovese-Fermana: sfida salvezza tra ex giocatori e ricordi indelebili

Destini incrociati. Non solo una sfida salvezza, Civitanovese-Fermana sarà la partita dei tanti ex. I rossoblù Giorgio Capece, Marco Passalacqua, Ismaila Diop e Edoardo Tassi hanno militato nella formazione canarina, il ds gialloblù Michele Paolucci e il loro dg Federico Ruggeri sono stati rispettivamente capitano e vicecapitano della Civitanovese, quindi il tecnico dei fermani Dario Ruben Bolzan ha indossato la maglia rossoblù da giocatore (2011-’12).

In campo, casacca gialloblù, ecco quel Daniele Ferretti che lasciò la Civitanovese nel 2009 al culmine di un’annata meravigliosa. Difficile dimenticare il suo gol allo stadio Del Conero nei playoff per la serie D. Al Polisportivo, il classe 1986 è tornato lo scorso 25 agosto, da avversario. Vittoria della Civitanovese sulla Fermana per 3-1 (Coppa Italia), a Ferretti è bastata una punizione per riprendere confidenza con la porta. Nessuna esultanza dopo il gol. "Ci mancherebbe – rivela Ferretti al Carlino -. Posso solo ringraziare Civitanova e i civitanovesi per il loro affetto. Quella è stata una domenica piacevole, mi sono venuti in mente tantissimi bei ricordi. Dopo la rete mi sono emozionato: è il bello di questo sport". Se dovesse segnare di nuovo? "Non esulterei comunque".

In classifica le due squadre sono separate da appena due lunghezze. "Credo – spiega il grande ex - che in questa gara gli episodi faranno la differenza. Sarà difficile vedere bel calcio e giocate sopraffine, tuttavia gli spalti saranno belli caldi. La Civitanovese? Dalle immagini ho visto una squadra arcigna e in grado di esprimere un buon gioco".

Quanto alla situazione del suo undici, Ferretti guarda il bicchiere mezzo pieno. "Entrambe le formazioni – conclude – sono in salute. È vero che i rivieraschi ereditano una vittoria importante mentre noi abbiamo pareggiato, ma veniamo da tre risultati utili consecutivi. Contro il Termoli ci ha girato tutto storto e ci è stato annullato il terzo gol ingiustamente. Il campionato è equilibrato, ora bisogna raccogliere punti".

Nella Fermana indisponibili Casucci e Tafa, per la Civitanovese squalificato Valentin Franco. Anche gli sportivi locali dovranno acquistare i biglietti in prevendita sui "Ciaotickets", oppure nei punti indicati dal club.

Ieri la società di Profili ha ufficializzato gli addii di Doello e Toccafondi. Andranno rispettivamente al Porto Sant’Elpidio e allo Zenith Prato. Su Pierfederici ci sono Avezzano e Maceratese. Invece Arias si accaserà all’Aurora Lube Treia.