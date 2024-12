Civitanovese. Giorni di lavoro per Senigagliesi

Allenamento doppio e persino una seduta domenicale. Queste le prime novità introdotte da Stefano Senigagliesi al secondo giorno da tecnico della Civitanovese. Il neo allenatore dei rossoblù è stato presentato venerdì pomeriggio, poi si è messo subito al lavoro con la squadra all’antistadio Ciccarelli. Sempre qui sono ripresi gli allenamenti, ieri, con lavori al mattino e dopo pranzo. La formazione rossoblù si ritroverà nella mattinata odierna sempre sul sintetico, stavolta al campo Don Silvestro Contigiani, nel rione Risorgimento.

Resta comunque la curiosità per le strategie tattiche e i cambiamenti che Senigagliesi avrà intenzione di adottare. L’altro giorno in conferenza stampa, lo stesso tecnico aveva dichiarato che la "squadra è stata allenata e costruita bene". Questo potrebbe significare l’assenza di particolari stravolgimenti tattici, ma tutto si capirà meglio con il tempo. Il trainer ex Osimana attende di sapere chi lo affiancherà nel ruolo vice e da questo punto di vista non si sono registrate novità nella giornata di ieri.

Nessuna notizia anche sul fronte mercato, tuttavia sono in tanti a chiedere rinforzi al patron Mauro Profili. Comunque lo stesso presidente non ha negato che ce ne saranno, anche se sarebbe auspicabile farli al più presto per poter integrare al più presto i nuovi elementi negli equilibri della rosa considerando anche i prossimi impegni. In casa rossoblù ci si prepara alla delicata sfida contro L’Aquila 1927, in programma domenica 5 gennaio al Polisportivo. A questa gara non potrà partecipare il centrale difensivo Marco Passalacqua, che deve scontare una giornata di squalifica dopo aver rimediato la quinta ammonizione stagionale. La speranza è quella di recuperare l’attaccante Ettore Padovani, escluso nel match contro la Samb per un problema muscolare. Tale scenario appare ancora molto complicato, tuttavia il guaio sembra meno grave di quanto appariva una settimana fa. Il centravanti ex Fano era al campo in questi giorni e non è parso particolarmente dolorante, ha svolto alcuni esercizi pur non potendo prendere parte alla seduta con il resto del gruppo. Insomma, fa spazio l’ottimismo in casa rossoblù.

Il match contro la formazione abruzzese aprirà il girone di ritorno che si chiuderà il 4 maggio con la partita a casa della capolista Samb. Al Gran Sasso D’Italia, lo scorso 8 settembre, finì 3-0 per gli aquilani con la doppietta messa a segno da Pablo Banegas e il gol firmato nda Daniel Giampaolo. Per gli sportivi civitanovesi c’è però una bella notizia: proprio Banegas, vice capocannoniere del torneo con 10 gol (in testa alla classifica dei bomber c’è è Francesco Casolla della Forsempronese con 11 reti realizzate), non sarà in campo al Polisportivo per squalifica. Nelle fila aquilane a rischio anche il centrocampista Marco Zuccherato, mentre dovrebbe rientrare Giampaolo. La formazione allenata da De Feudis è seconda in classifica a 7 lunghezze dalla capolista Samb ed eredita 4 vittorie consecutive di cui l’ultima sul campo del Teramo.

Francesco Rossetti