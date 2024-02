Civitanovese: gli strascichi delle proteste nel derby di Jesi. Profili e Cicchi: 45 giorni di inibizione

Quarantacinque giorni di inibizione a Mauro Profili, presidentre della Civitanovese, e al direttore sportivo rossoblù Claudio Cicchi: è quanto patteggiato con la Procura federale a seguito dell’intervista rilasciata alla testata online www.vallesinana.tv al termine della gara contro la Jesina disputata il 17 dicembre. In quella partita i leoncelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete messa a segno nei minuti di recupero da Trudo. Inoltre al club è stata comminata una multa di 300 euro.

Sul campo la Civitanovese ha iniziato a gettare le basi per la gara di domenica quando la formazione allenata da Alfonsi farà visita all’Urbania. Sono 7 i punti che dividono la capolista dalla squadra pesarese per un match. La Civitanovese è in testa con 36 punti e a 3 lunghezze di distanza ci sono K Sport Montecchio Gallo e Montegranaro, mentre Chiesanuova e Montefano inseguono a quota 32. È un campionato in cui occorre dare continuità ai risultati.