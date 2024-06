Civitanovese, grande organizzazione da parte della società. "In settimana altro portiere under. Poi valuteremo in base ai test»

"Il mercato è concluso, a meno che non si presenti qualche occasione interessante. Sarà fondamentale vedere la squadra nelle amichevoli, così da capire se e dove intervenire per rafforzarla ulteriormente". Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese, ha le idee chiare sul futuro della propria squadra, dopo aver concluso 10 manovre in entrata e confermato gran parte della rosa dello passata stagione. "In settimana – spiega – potremmo chiudere l’operazione legata al secondo portiere, che sarà sempre un under". Gli ultimi arrivi in casa rossoblù sono il portiere Gabriele Petrucci, la mezzala Vittorio Pietropaolo e il terzino Angelo Chimezie, 3 profili che hanno permesso di riempire dei tasselli mancanti. C’è però un aspetto da tenere in considerazione: nel 4-2-3-1 dell’allenatore Sante Alfonsi, molto importante è l’apporto dei trequartisti e in quel reparto si sono registrate le perdite di Andrea Bagnolo, Alex Strupsceki e Pablo Becker.

"Sì – chiarisce il dg –, ma è rimasto Buonavoglia, Pietropaolo può giocare in quella zona del campo, così come Del Moro". Lecito pensare che nella linea dei 3 alle spalle dell’unica punta, potrebbe avere maggiore spazio il riconfermato Matteo Ercoli. Quanto allo staff tecnico, dopo l’addio di Roberto Cottone e l’arrivo Daniele Romandini (non ancora ufficializzato), che farà l’allenatore in seconda, si registrano alcune importanti conferme.

"Resteranno – annuncia – il preparatore dei portieri Andrea Macellari e il preparatore atletico Roberto Pierdomenico". Il primo allenamento il 22 luglio, nei giorni successivi la squadra dovrebbe partire per il ritiro, presumibilmente a Camerino. Poi, via con le amichevoli, che saranno veri e proprio banchi di prova. "Sono davvero utili per testare il livello, capire punti di forza e di debolezza". Non a caso, le formazioni con cui se la vedranno Visciano e compagni sono la Fulgens Foligno (neopromossa dall’Eccellenza umbra alla serie D), la Sambenedettese, vera e propria corazzata del girone F, e i Portuali Dorica, freschi di passaggio nel campionato di Eccellenza. I test si terranno l’8 agosto, a Foligno, il 10, a Civitanova contro la Samb, e probabilmente il 14 dello stesso mese, con gli anconetani. "La Sambenedettese – riflette l’esperto dirigente – è la favorita del prossimo campionato, ma anche L’Aquila è fortissima. Al momento, non possiamo paragonarci a queste realtà, dobbiamo puntare a una salvezza tranquilla, che al primo anno di serie D è come se fosse una promozione". Gli adriatici, nel torneo, avranno di fronte anche il Castelfidardo, balzato nella quarta serie grazie al successo ai playoff. "Faccio i complimenti al tecnico Giuliodori – conclude Cicchi –, nessuno si aspettava un’impresa del genere. I biancoverdi saranno protagonisti".

Francesco Rossetti