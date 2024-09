Promozione, gli anticipi. Vismara sfida il GabicceGradara. Per Villa e Tavullia punti pesanti

Oggi in Promozione anticipano ben sette gare su otto. In campo tutte le provinciali. Si gioca per la quarta giornata del girone di ritorno e c’è chi cerca di invertire la rotta dopo una falsa partenza (il S.Orso e la V. Castelfidardo ancora a zero punti) e chi vorrebbe la continuità (le prime 5 in graduatoria).

Vismara-Gabicce Gradara. Per entrambe una vittoria, due pareggi e una sconfitta. "Nessuna gara – sottolinea il mister del Vismara Pierangelo Fulgini – è facile e anche questa sarà molto impegnativa. Affrontiamo una squadra costruita per l’alta classifica, ci renderà la vita difficile ma abbiamo dimostrato in questo avvio di essere all’altezza e quindi vorremmo continuare su questo percorso". Nel Vismara assente Oliva, infortunatosi contro la Jesina e in dubbio Montanari. Sul fronte del Gabicce Gradara mister Nicola Cabobianco ha commentato: "Il Vismara è una squadra forte e che ha costretto al pareggio la Jesina sul suo campo. Sarà una battaglia". Nel frattempo in settimana il club del presidente Marsili ha allungato la rosa rendendola ancora più competitiva per un campionato da protagonista ingaggiando i difensori Paolino Mercurio e Jonathan Guilhherme Altoe Maciel, entrambi classe 1988. Si gioca al Comunale di Muraglia alle ore 14,30. Arbitra Gianluca Persichini di Macerata.

Villa San Martino-Tavullia Valfoglia. Altro derby e altra gara importante. Entrambe guidano la graduatoria (assieme ad altre 3). Il Villa San Martino è andato a segno 6 volte e ha subìto 2 reti, il Tavullia Valfoglia invece ha realizzato 3 reti senza però subire gol e il suo portiere Arcangeli è l’unico imbattuto del girone. Gli ospiti saranno privi di Marcolini squalificato per una giornata. Entrambe vengono da un pareggio a reti inviolate. Al Comunale di Villa San Martino (ore 15,30) arbitra Leonardo Caporaletti di Macerata.

S.Orso-Moie Vallesina. I fanesi vorrebbero conquistare i primi 3 punti della stagione anche se sanno che è un match (come tutti) difficile, perché gli avversari hanno iniziato bene la nuova stagione mettendo in cascina già 4 punti e sono in salute, come hanno dimostrato sette giorni fa battendo il Sassoferrato Genga. Al ‘Montesi’ di Fano (ore 15,30) arbitra Tommaso Domizi di Macerata.

V. Castelfidardo-Pergolese. Trasferta insidiosa per i ragazzi di Massimiliano Guiducci, ci sarà da tenere a bada un team voglioso di muovere la classica, fermo a zero punti. Nella Pergolese mancheranno per squalifica il difensore Davide Rebiscini e alcuni sono in dubbio. Si gioca (ore 15,30) al ‘Gabbanelli’ di Castelfidardo, arbitra Simone Falgiani di Ascoli Piceno.

Barbara Monserra-Lunano. Con l’entusiasmo di una neo promossa e forte degli ultimi risultati il Lunano va a Ostra Vetere per allungare la striscia positiva. I padroni di casa hanno finora incamerato 3 punti, la metà di meno del Lunano. Si scende in campo alle ore 15,30 al ‘Puerini’ di Ostra Vetere.

Appignanese-Fermignanese. Il team di Simone Pazzaglia vuol continuare ad aggiungere punti alla sua buona classifica e ne ha tutti i requisiti anche se non sarà una passeggiata quella di oggi perché gli ospiti dispongono di una squadra quadrata come hanno dimostrato sette giorni fa a Rio Salso. Si gioca al Comunale di Appignano alle ore 15,30, arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Le altre gare. Sassoferrato Genga-Marina (ore 15.30) arbitra Romolo Bartomioli di Pesaro. Domani (domenica) si gioca Biagio Nazzaro-Jesina (ore 15,30) arbitra El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Amedeo Pisciolini