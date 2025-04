Civitanovese in cerca di riscatto: sfida decisiva contro il Sora

"Da civitanovese, dico che raggiungere questa salvezza avrebbe più valore di vincere un campionato. Andiamo a Sora per cercare il riscatto". Jacopo Domizi, centrocampista rossoblù classe 2003, mostra speranza e determinazione quando pensa ad un obiettivo che passa dal delicato scontro diretto in programma domani sul campo del Sora (fischio d’inizio alle 15, allo stadio "Tomei"). "I bianconeri – avverte Domizi – sono un avversario tosto, daranno il tutto per tutto, perché vincendo avrebbero la possibilità di fare un passo importante verso la salvezza. Credo che dal punto di vista atletico e fisico sarà una battaglia. Troveremo un ambiente caldo e una squadra che punta molto su aggressività e intensità, ma noi siamo preparati a dovere". In terra laziale, i rossoblù dovranno fare a meno del capitano Ivan Visciano, che sconterà un turno di squalifica, e per questo Domizi potrebbe essere chiamato a sostituirlo. "Si tratta – ammette – di un’assenza molto pesante. In questo periodo non semplice, il capitano ci sta trasmettendo la giusta energia per andare avanti. Con la sua esperienza, riesce a trasmettermi molta tranquillità".

Ieri, il neo tecnico Bugiardini ha concesso un giorno di riposo ai ragazzi. Stamani, la squadra rossoblù sarà impegnata nella consueta rifinitura, poi nel primo pomeriggio partirà alla volta del Lazio. "L’impatto con il nuovo tecnico – rivela Domizi - è stato positivo. Ci ha dato carica e fiducia e in campo ci ha chiesto di verticalizzare, di aggredire i portatori di palla. Io lo conoscevo già di persona, anche se non mi ha mai allenato". Guardando agli avversari, vale la pena sottolineare che il Sora è reduce dal pareggio in casa della capolista Sambenedettese. Nei turni precedenti, i bianconeri di Schettino sono andati molto meglio con le grandi che con le cosiddette piccole. Il Sora, che vanta 4 lunghezze in più della Civitanovese, ha pareggiato contro la Fermana e perso contro il Termoli, ma è riuscita a battere Chieti e Teramo. Contro il team adriatico, il Sora dovrà fare a meno dei difensori Gemini e Ippoliti, entrambi squalificati, ma potrebbe recuperare l’attaccante Stempete, che potrebbe far coppia con l’esperto attaccante Gomez. Giovedì la Civitanovese sarà impegnata sul campo della Fermana in occasione del turno infrasettimanale. La trasferta sarà vietata ai tifosi rossoblù poiché la partita è considerata a rischio. Il Prefetto Edoardo D’Alascio ha vietato la vendita dei biglietti per i residenti fuori dalla provincia di Fermo e in generale la vendita degli stessi tagliandi nel settore ospiti.

Francesco Rossetti