Civitanovese in cerca di riscatto contro il Sora: esordio di Bugiardini

"Abbiamo la possibilità di far ricredere molta gente, però serviranno cattiveria e un po’ di furbizia. Il Sora? Avversario tosto, ma alla nostra portata". Il compito è piuttosto arduo, ma l’allenatore Luigi Bugiardini appare sereno in vista della gara che segnerà il suo esordio sulla panchina della Civitanovese. L’occasione, per il nuovo tecnico rossoblù, è il delicatissimo scontro diretto di oggi, in programma alle 15 allo stadio "Claudio Tomei" di Sora. Dopo aver raccolto un solo punto negli ultimi tre turni, il team rivierasco è chiamato ad una vittoria obbligata per riemergere dal penultimo posto, ma in terra laziale dovrà fare a meno del capitan Visciano, che sconta un turno di squalifica insieme con la giovane alternativa sulle fasce, Di Martino. La sfortuna ha costretto nuovamente ai box il centrocampista Mattia Foglia, out anche il difensore Alessandro Mancini. "Ho grande fiducia – dice l’allenatore degli adriatici –. La squadra è un po’ indietro su alcuni aspetti, che però sono migliorabili. Certo, il tempo è poco, ma oggi (ieri per chi legge, ndr) ho visto un ottimo allenamento e in generale la reazione è stata veramente buona in una sola settimana di lavoro. Se adatterò il modulo all’avversario? No, non sono solito guardare alle squadre rivali da questo punto di vista. Degli altri, mi interessano giusto le palle inattive e gli schemi". Guardando alla formazione ciociara, Bugiardini ha ricordato: "all’andata la Civitanovese vinse bene, ma i bianconeri si sono rinforzati e vengono dal pareggio in casa della Sambenedettese, che ha dato loro molta fiducia. So che giocano con il 4-3-3, il mio modulo preferito".

La compagine laziale dovrà fare a meno degli squalificati difensori Gemini e Ippoliti e dell’attaccante Stampete. Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Schettino, sulla Civitanovese ha detto: "si tratta di una squadra che ci ha battuto conducendo una gara molto maschia. Noi non dovremo andare dietro all’avversario, perché facciamo un altro calcio, ma dobbiamo dimostrarlo".

La partita è visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma "Castr" al costo di 8 euro.

Le probabili formazioni

SORA (4-3-3): Simoncelli; Salviato, Ferrari, Filì, Orsi; Di Gilio, Marrale, Di Prisco; Seck, Gomez, Bauco. All. Schettino.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Capece, Domizi, Macarof; Bevilacqua, Padovani. All. Bugiardini.

Francesco Rossetti