Civitanovese ko in Coppa Italia: "Sconfitti dopo una bella prova"

Prevendita obbligatoria per i tifosi della Civitanovese in vista della gara di domenica sul campo del Teramo. I tagliandi sono disponibili sul circuito Ciaotickets.com fino alle 19 di domani. Rossoblù che faranno visita ad una corazzata della serie D, quel diavolo allenato da Marco Pomante collocato nella seconda posizione di classifica assieme con Chieti e Fossombrone. Allo stadio Bonolis si giocherà alle 14.30 e alla gara potrebbe prendere parte Vittorio Esposito, tornato ad allenarsi in gruppo. Il fantasista molisano non è ancora in condizione ottimale, ma la convocazione è un fatto assai probabile.

A guidare l’attacco, in probabile coppia con Padovani, dovrebbe essere il giovane Marco Bevilacqua, al suo secondo centro stagionale nonostante sia stato ingaggiato lo scorso 15 ottobre ed abbia giocato una sola partita dal primo minuto. Infatti Brunet è ai box per infortunio. Contro il Castelfidardo, mercoledì, la Civitanovese è uscita sconfitta in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia (4-1). Il risultato però non rappresenta quanto visto in campo: anche stavolta, la truppa di Sante Alfonsi ha disputato una prova positiva sul piano del gioco eppure ne è uscita con un pugno di mosche. Decisiva, l’espulsione di Passalacqua al minuto 17 del primo tempo, episodio che ha messo la gara in salita per gli ospiti. Ciò nonostante, la formazione rivierasca ha avuto una bella reazione: in inferiorità numerica e sotto di due gol, agli indirizzi della porta locale sono arrivate alcune conclusioni pericolose e un palo colpito da Valentin Franco, fino alla marcatura che ha accorciato le distanza, realizzata da Bevilacqua.

Al quarantesimo della ripresa anche il Castelfidardo è rimasto in dieci, riuscendo però a trovare altre due reti, mentre per la Civitanovese Franco ha centrato il secondo legno del pomeriggio. Insomma, anche qui il problema è stato infilare la palla nel sacco.

"È un grosso rammarico – ha commentato l’allenatore Alfonsi –. Questa squadra sta giocando e se guardo al risultato penso di aver visto un’altra partita. Per fortuna si è trattato della Coppa Italia e non del campionato. Ciò detto, questa prova ci dà una grande forza. Abbiamo giocato venti minuti alla grande, in parità numerica, poi c’è stata quella situazione in cui l’arbitro ha deciso di decretare il rosso per Passalacqua. Sono convinto che così facendo ci toglieremo grosse soddisfazioni".