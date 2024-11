Civitanovese, pareggio con rabbia. Non bastano Cosignani e Padovani

2

(3-4-3): Di Giorgio 6; Menna 6, Cipolletti 5,5, Bruganello 5,5; Loncini 5 (1’ st Sanseverino 6) Esposito 5,5 (1’ st Messori 6), Baumwollspinner 5,5 (1’ st Ferraioli 6,5) Pietrantonio 6,5; D’Egidio 6, Pavone 7 (47’ st Bustos SV); Galesio 6 (30’ st Touré SV). A disposizione: Torreggiani, Cangemi, Pepe, D’Amore. All. Pomante 6

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Petrucci 6; Cosignani 6,5, Diop 5,5, Passalacqua 5,5, Franco 6 (17’ st Rizzo 6); Visciano 6, Capece 5,5 (22’ st Domizi 6), Macarof 6, Buonavoglia 6 (36’ st Esposito SV); Padovani 7 (71’ st Ruggeri 6), Bevilacqua 6 (43’ st Arias SV). A disposizione: Doello, Pierfederici, Toccafondi, Giandomenico. All. Sante Alfonsi 6

ARBITRO: Aurisano di Campobasso

Reti: 7’ pt Cosignani, 9’ pt Pavone, 32’ pt Padovani, 15’ st aut. Capece

Note: ammoniti Touré, Pietrantonio, Galesio (T); Capece, Franco, Petrucci, Visciano e Arias (C); angoli: 5-1; recupero: 1’ pt, 5’ st

Emozioni e gol tra Teramo e Civitanovese, con le squadre che si dividono la posta al termine di una partita dai mille risvolti. La formazione di mister Sante Alfonsi passa per due volte in vantaggio per poi essere raggiunta dai padroni di casa fino al 2-2 conclusivo.

La gara. Dopo il fischio d’inizio si gioca immediatamente su ritmi altissimi, con le squadre che si affrontano a viso aperto. Al 7’ il risultato cambia: Cosignani guadagna palla sulla trequarti e lascia partire una conclusione potente e precisa che batte Di Giorgio per lo 0-1 della Civitanovese. Il vantaggio, però, dura giusto un paio di giri d’orologio: ci pensa Petrucci a riportare a galla il Teramo, trovando il gol del pareggio contro una difesa rossoblu non irreprensibile. Il primo tempo prosegue a fiammate e prima dell’intervallo la squadra di Sante Alfonsi torna nuovamente avanti: grande giocata di Padovani che indovina l’angolino lontano dove Di Giorgio non può arrivare. In chiusura di frazione è Franco a salvare la Civitanovese, chiudendo in scivolata e conservando il vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa, il Teramo si riversa subito in avanti e trova l’immediato 2-2: una sfortunata deviazione di Cacace beffa Petrucci, con l’arbitro che convalida nonostante le proteste per un presunto fallo ad inizio azione su Diop. Il nuovo equilibrio rallenta i ritmi, con le squadre che nel finale rischiano pochissimo: a prevalere è la paura di perdere e da segnalare c’è solo la traversa colpita da Messori. Termina 2-2, con la Civitanovese che strappa un buon pareggio dopo aver pregustato anche il successo.

Arriva così un punto che smuove la classifica, con la speranza che il periodo buio sia definitivamente alle spalle e che possa iniziare un nuovo campionato di rincorsa per i rossoblù.