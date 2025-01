Civitanovese, Ruggeri è ai saluti. Mancini: "Ora un altro campionato"

Strade separate tra la Civitanovese e Federico Ruggeri. Il centrocampista classe 2001 è in partenza dal club della sua città per accasarsi al Monturano Campiglione. Ruggeri era approdato nella società rossoblù nel corso dell’estate del 2022 e con la maglia della Civitanovese ha vinto due campionati consecutivi, uno di Promozione e l’altro in Eccellenza. Invece quest’anno ha avuto a disposizione soltanto qualche scampolo di partita, salvo che in una gara. È per questo motivo che andrà a Monturano, in Eccellenza, dove ritroverà il suo amico ed ex compagno Matteo Ercoli.

Chi invece un’altra chance da titolare l’ha avuta è il centrale difensivo, classe 2005, Alessandro Mancini che domenica ha giocato tutti e 90 i minuti contro i suoi ex compagni. "Aver strappato loro un punto per me ha rappresentato anche un senso di rivalsa – rivela Mancini –. Abbiamo sofferto tutti insieme e lottato dal primo all’ultimo minuto. Il fatto che fino ad un mese fa indossassi proprio la maglia de L’Aquila 1927 mi ha aiutato, ho potuto dare dei consigli ai miei compagni per affrontarli nel migliore dei modi". Era la seconda da titolare per Mancini che, arrivato a Civitanova nei primi di dicembre, è stato impiegato dal primo minuto, anche nella gara interna contro la Fermana. In entrambi i casi è andata più che bene, porta inviolata. "Di questo sono molto contento – aggiunge il giocatore –, da difensore è una piccola soddisfazione personale". Ma ora è bene guardare già a domenica, la sfida contro l’Atletico Ascoli è in programma alle 14.30 allo stadio "Don Mauro Bartolini". "I piceni – avverte – sono un’ottima squadra. Le motivazioni saranno molto alte per loro, perché sono reduci da 3 sconfitte consecutive. A prescindere da dove andiamo, noi dobbiamo portare a casa il risultato. Qui c’è da salvarsi. Il girone di ritorno è un altro campionato, ovviamente dovremo fare più vittorie, ma a mio avviso è molto importante anche ottenere una serie di risultati utili consecutivi e prendere meno gol possibili".

Tornando al mercato, il centrocampista Foglia non è ancora stato tesserato ma si sta allenando a Civitanova. Resta in prova il difensore Callegari. I prossimi colpi della Civitanovese potrebbero avere nazionalità argentina e francese. Si tengono d’occhio difensori ed esterni offensivi. Il transfer dell’attaccante Vila non è ancora arrivato. Migliorano le condizioni di Padovani. Difficile che l’attaccante possa recuperare per domenica, ma potrebbe essere disponibile per la sfida contro il Roma City del 19 gennaio.