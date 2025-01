Civitanovese, se ne va Cicchi: "Una decisione presa visti i risultati"

"Prendo atto della contestazione, mi assumo le responsabilità degli errori commessi e faccio un passo indietro". Parole di Claudio Cicchi, direttore sportivo della Civitanovese, nel corso di una conferenza stampa convocata ieri pomeriggio all’interno della sede sociale del club. Cicchi, che aveva assunto la carica di ds a settembre 2023, ha rassegnato le dimissioni intestandosi molte delle colpe degli insuccessi fin qui maturati dall’undici rivierasco. La decisione arriva a margine della sfida contro il Roma City, una partita terminata a reti bianche ma che i rossoblù avrebbero perso se la formazione laziale non avesse fallito alcune occasioni nella parte finale del match. E adesso la Civitanovese resta appaiata al penultimo posto, con soli 17 punti conquistati in 18 partite, e lo spettro di una retrocessione che incombe sul Polisportivo, anche se i margini per risalire ci sarebbero ancora a giudicare dalla classifica.

Ieri è stato un pomeriggio aspro in riva all’Adriatico, segnato dalla contestazione degli ultras di "Piazza Conchiglia" e al termine dei 90 minuti dai fischi dell’intero stadio. Una situazione, quella appena descritta, che poi ha portato all’epilogo di ieri. "La squadra – ha aggiunto Claudio Cicchi – è stata costruita di comune accordo con Sante Alfonsi. Con questo, non voglio scagionare del tutto il presidente, però è vero che egli ci ha dato ampio respiro. Non voglio nemmeno attaccarmi al budget ridotto, sarebbe solo un alibi. Ho sempre sostenuto che anche con pochi soldi si possono fare bei campionati. Quando ero a Castelnuovo Vomano, spendendo niente, sono riuscito a vincere nonostante ci fossero Chieti e L’Aquila nel girone". Da qui la conclusione: "Visti i risultati – ha affermato – significa che abbiamo sbagliato alcune valutazioni. Nella vita si può sbagliare. Anche l’anno scorso ci sono stati momenti difficili, la panchina traballava eppure abbiamo lavorato sempre insieme centrando ottimi risultati. Però adesso la tifoseria se la sta prendendo con il presidente. Io faccio appello affinché le stia vicina, perché Profili vuol bene alla Civitanovese. Ringrazio tutti coloro con cui ho condiviso momenti importanti qui, mi sono trovato benissimo. Ho ricevuto anche messaggi confortanti e tra un po’ mi viene da piangere".

Adesso però si apre un altro capitolo. Il patron Profili accetterà le dimissioni di Claudio Cicchi? Infatti nessuno finora ha parlato di una decisione irrevocabile. Lo stesso Cicchi ha spiegato di non averle comunicate al presidente mentre parlava con i cronisti. Intanto sta per approdare in rossoblù un altro giocatore argentino il cui nome non è ancora noto. Si tratterebbe sempre di un attaccante. Domenica la squadra di Senigagliesi farà visita al Notaresco che ieri ha esonerato il tecnico Mattia Evangelisti.