Civitanovese, sponsor ok. Che festa in città

Tutte le più importanti sponsorizzazioni confermate per la prossima stagione della Civitanovese e lo Spazio Conad del Cuore Adriatico andrà anche oltre il "controvalore economico" di circa 120.000 euro generato nel corso della passata stagione. Lo ha annunciato il socio della stessa attività, Luciano Laloni, nel corso della grande festa rossoblù che si è svolta sabato sera al Varco sul mare, cui hanno partecipato oltre mille tifosi, oltre che la squadra, lo staff e gli amministratori comunali. "Tutti gli sponsor che compaiono sulla maglia ci saranno anche per il prossimo campionato", annuncia al Carlino il patron Mauro Profili il giorno seguente il grande party. Si tratta di B-chem, Ferramenta Cardelli, Farmacie Angelini e Ponteggi Tubolari srl. Quanto allo Spazio Conad del Cuore Adriatico, è meglio parlare di un "controvalore economico", spiegano dal club: la formula della stagione 2023-2024, infatti, è consistita nell’elargizione di sconti del 20% sugli acquisti, per un totale di 350 euro a ogni singolo tesserato. Una base che potrebbe aumentare. Nel contempo, altre realtà del territorio dovrebbero subentrare nelle contribuzioni, ma è ancora presto per azzardare i nomi. E in casa rossoblù, c’è spazio per le grandi ambizioni. In primis, quella del nuovo stadio. Anche se il progetto annunciato da Profili verrà presentato a settembre, sul palco del Varco sul mare lo stesso presidente ha accennato all’argomento rivolgendosi al sindaco Fabrizio Ciarapica: "Il primo cittadino aveva un sogno, rifare lo stadio, io voglio dirgli che posso realizzarglielo". Quanta allo rosa, è stato ribadito il concetto espresso il giorno prima su queste colonne e cioè che "il club non è disposto a elargire somme da capogiro ai propri giocatori". Non è invece arrivata l’ufficialità della conferma del tecnico Sante Alfonsi e del direttore generale Claudio Cicchi, osannati dalla folla, specie il primo a cui è stato dedicato lo striscione, "bravura e umilità, Alfonsi grazie da tutta la città".

Francesco Rossetti