Civitanovese sul mercato. Oggi è il giorno di Esposito

Non è ancora arrivato al Polisportivo ma da diversi giorni si parla tanto di Vittorio Esposito, il giocatore più atteso nella città costiera. Il colpo di mercato per risollevare la china dopo un avvio di campionato decisamente amaro non è ancora stato ufficializzato e più di un tifoso attende con ansia il fatidico momento della firma sul contratto. Dalla dirigenza ecco però forti rassicurazioni sul fatto che Esposito, apparso lunedì in un videomessaggio in cui annunciava il suo arrivo, oggi possa essere davvero in riva all’Adriatico per mettere nero su bianco le proprie intenzioni e con l’occasione svolgere la prima seduta d’allenamento agli ordini del tecnico Sante Alfonsi.

Più in generale, sono giorni caldi per il mercato rossoblù con operazioni sia in entrata che in uscita. Martedì scorso il club ha ufficializzato l’ingaggio del terzino Christian Ettore Rizzo prelevato dalla Virtus Francavilla, la settimana prima era toccato al centrocampista Giorgio Capece in uscita dal Roma City. Un altro prossimo tesseramento, anticipato su queste colonne dal patron Mauro Profili, è quello legato all’attaccante Alexis Exequiel Arias, tuttavia si dovrà attendere lo sbroglio dell’iter burocratico. Tempi previsti in una decina di giorni per averlo a disposizione.

Capitolo addi: sono certi quelli dei difensori Angelo Chimezie (2006) e Nicolò Capodaglio (2005), su quest’ultimo diverse società hanno chiesto informazioni, Giulianova in primis ma anche Sangiustese, Tolentino e Montegranaro. La società di Tosoni monitora anche Chimezie. Probabile partente anche Nicola Zanni, sono invece in standby le posizioni di Bartolomeo Riggioni e Matteo Ercoli. Infatti Riggioni potrebbe essere impiegato nella gara di domenica contro il Notaresco considerando la squalifica di Valentin Franco. Per la stessa partita, in programma alle 15 al Polisportivo, resterà fuori il tecnico Sante Alfonsi, anch’egli squalificato, mentre dovrebbe rientrare il bomber Stefano Spagna. La punta non ha ancora ripreso a disputare le partitelle in gruppo per via di un fastidio muscolare ma la situazione non desta particolari preoccupazioni. L’augurio degli sportivi, in 250 circa hanno finora sottoscritto l’abbonamento, è che il match di domenica segni il cambio di rotta dopo le tre sconfitte. Il Notaresco ha due punti in classifica e nell’ultimo turno ha fermato la corazzata Samb (1-1). In precedenza un pareggio a Sora (1-1) e una sconfitta con il Termoli (0-2).

Francesco Rossetti