Civitanovese sul mercato. Si cercano trequartisti ed esterni d’attacco

Esterni offensivi e trequartisti cercansi. Con la rescissione di Vittorio Esposito, avvenuta lunedì pomeriggio, la Civitanovese è adesso praticamente priva di giocatori che occupano la zona del campo tra le punte e i centrocampisti. Perché se è vero che Esposito non ha soddisfatto a pieno le aspettative – il giocatore è arrivato alla vigilia della quarta giornata, ha messo a segno un solo gol e realizzato 2 assist – è altrettanto veritiero che il fantasista molisano rappresentava una soluzione e con il suo addio la dirigenza dovrà per forza di cose intervenire sul mercato.

Dal punto di vista di ali e trequartisti, la stagione dei rivieraschi era incominciata con la disponibilità di Pierfederici, Toccafondi, Del Moro, Buonavoglia e poco dopo anche dello stesso Esposito. Ma di questi, solamente Buonavoglia è rimasto in rossoblù.

Guardando invece all’attacco, la situazione è cambiata con l’arrivo del nuovo centravanti Luis Vila. Adesso la Civitanovese si augura di ottenere al più presto il transfer del giocatore di origine argentina così che lo stesso possa essere disponibile nel match in programma domenica contro L’Aquila 1927, tuttavia il reparto è completo al momento. Oltre a Vila vi sono infatti Bevilacqua, Padovani e Brunet. Attenzione però, alla sfida contro gli abruzzesi: Padovani non ce la farà per via dell’infortunio (inoltre salterà l’incontro anche il difensore Marco Passalacqua dovendo scontare la squalifica), restano quindi a disposizione soltanto Brunet e Bevilacqua.

In generale l’allenatore Senigagliesi avrà a disposizione una rosa stretta numericamente e probabilmente si attingerà dalla formazione Juniores per la panchina.

A proposito di Bevilacqua: si era molto parlato di un suo eventuale trasferimento alla Lucchese per via di un precedente accordo però le sensazioni che il classe 2004 possa rimanere a Civitanova fino alla fine delle stagione sono molto buone. La formazione agli ordini del nuovo tecnico Stefano Senigagliesi si è allenata l’ultima volta martedì mattina, al campo centrale del Polisportivo.

Ieri è stato osservato un giorno di riposo, il programma di lavoro riprenderà oggi pomeriggio. Fino a domenica non ci saranno sedute doppie. È stata aperta la prevendita sul sito "Ciaotickets.com" oppure nei punti vendi autorizzati (Tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi e Ricevitoria Lucky Point di corso Vittorio Emanuele). Tuttavia domenica i botteghini del Polisportivo saranno regolarmente aperti. La gara con L’Aquila inizierà alle 14.30.

Per quanto riguarda il capitolo vice allenatore, sembra che l’incarico sarà affidato all’ex giocatore rossoblù Daniele Fontana.