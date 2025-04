Civitanovese-Termoli: Ultima Chance per la Salvezza Diretta nel Campionato

L’ultimo treno per la salvezza diretta. Viene definita così, in casa Civitanovese, la gara odierna contro il Termoli. Che per i rossoblù, ora terzultimi a quota 29 punti, sia davvero l’ultima occasione per restare nella categoria senza passare dai playout non è del tutto certo, ma è fin troppo probabile considerando che al triplice fischio mancheranno soltanto 4 giornate al termine del campionato. Se infatti è difficile immaginare una vittoria del Sora in casa della Sambenedettese (i ciociari, a 4 lunghezze in più sulla Civitanovese, occupano l’ultimo posto disponibile per la salvezza diretta), è altrettanto veritiero che perdere oggi significherebbe regalare questa possibilità alla stessa formazione termolese, che dunque andrebbe a +6. Ma i calcoli da poter fare sono fin troppi e includono tanti scenari, tuttavia chi scenderà in campo dovrà concentrarsi esclusivamente sui giallorossi molisani.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, vale la pena ricordare che Senigagliesi dovrà fare a meno del perno difensivo Diop. Al suo posto, ottime possibilità per il 2005 Alessandro Mancini; per il resto difesa e porta dovrebbero essere le stesse di sempre. Anche se, con lo stesso Mancini in campo, sarebbe possibile schierare il portiere over Raccichini, ma l’ipotesi al momento è da escludere. In mediana, questa volta non sarà sacrificato Capece, ma uno tra Domizi e Visciano. L’out di destra sarà affidato al solito Buonavoglia, sulla sinistra sono in tanti a contendersi un posto. Le piste più calde portano a Macarof o all’arretramento di Brunet. Milani viene invece visto come soluzione in corso, Foglia ha avuto spazi ancora più risicati, a meno che questa non sia la volta buona. In attacco, il ballottaggio è tra Rasic e il rientrante Padovani, uno dei due affiancherà Bevilacqua.

Sul fronte ospite, Mosconi dovrebbe riproporre il consueto 3-5-2: in dubbio il capitano e difensore Sicignano, che potrebbe essere sostituito da Magnani. Fischio d’inizio alle 15 al Polisportivo, i biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino.

Le probabili formazioni CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Mancini, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Capece, Visciano, Macarof; Bevilacqua, Rasic. All. Senigagliesi. TERMOLI (3-5-2): Palombo; Hysaj, Hutsol, Sicignano; Mariani, Esposito, Galdo, Ricci, Keyta; Volpe, Cancello. All. Mosconi. Arbitro: Framba di Torino. Francesco Rossetti