Civitanovese, vietati passi falsi. A Notaresco in palio punti pesanti

La Civitanovese vuole a tutti i costi rinforzarsi sugli esterni offensivi. Dopo l’ingaggio del centravanti argentino Rasic, la società del patron Profili ha volontà di tesserare esterni offensivi per provare a rimediare la situazione di classifica che la vede appaiata al penultimo posto a quota 17 punti. Contro il Notaresco saranno indisponibili Foglia e Buonavoglia, Senigagliesi avrà soltanto il 2005 Aprea. A proposito di Foglia, oggi il giocatore dovrebbe firmare definendo una volta per tutte il suo passaggio in rossoblù. Contro il Roma City, il tecnico rossoblù aveva schierato Brunet sulla fascia e a fine gara aveva giudicato in maniera positiva l’esperimento. Se nel frattempo non verrà ingaggiato nessuno, è lecito pensare che si ripeterà l’operazione anche contro gli abruzzesi. In attacco, invece, la coperta è piuttosto lunga: ci sono Vila, Bevilacqua, Padovani e Brunet con Rasic in attesa di transfer. I rossoblù non vincono dallo scorso primo dicembre, nello scontro interno contro il Sora. Sono soltanto tre i successi finora ottenuti dal team rivierasco, di cui uno in casa e gli altri due in trasferta. Un bottino fin troppo magro. L’ultimo trionfo in trasferta risale al 20 ottobre, allo stadio Del Conero, contro l’Ancona. La partita si disputerà alle 14.30 allo stadio "Savini" di Notaresco e la prevendita per i tifosi ospiti sarà attiva fino alle 12 di domani. La Civitanovese, attraverso una nota, aveva sollecitato la società del Notaresco ad abbassare i prezzi dei biglietti (circa 17 euro), ma ieri lo stesso club abruzzese ha posto fine alla questione. "Il prezzo dei biglietti per i tifosi di casa e per gli ospiti è identifico e lo è dalla prima giornata di campionato".

Guardando all’undici abruzzese, la partita segnerà l’esordio in panchina del tecnico Massimo Silva. Il Notaresco è ultimo in classifica, con 5 punti in meno della Civitanovese. È reduce dalla sconfitta sul campo della Sambenedettese, ma la formazione teramana si è battuta come un leone contro la capolista, la gara è terminata 3-2. Il Notaresco ha la seconda difesa più perforata del campionato (28 gol), però ha segnato due gol in più della Civitanovese (14 vs 16). Molto lo si deve al centravanti Saveriano Infantino che è stato ingaggiato lo scorso 29 novembre e ha già messo a segno 5 reti con il suo nuovo club. Classe 1986, Infantino ha esperienza da vendere tra serie D e Lega Pro. Sarà il pericolo numero uno per la retroguardia della Civitanovese.

