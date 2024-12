Classe avanza verso i playoff, Frugesport in corsa per la salvezza in Promozione

Il Classe si avvicina alla zona playoff e la Frugesport torna in corsa per la salvezza con un clamoroso colpo corsaro. Ecco la vetrina della giornata n.16 nel campionato di Promozione.

Un gol di Scoglio al 27’ della ripresa ha permesso dunque al Classe di vincere il match interno contro il Civitella. Un successo pesantissimo nell’economia della classifica perché ha permesso ai biancorossi di scavalcare il Diegaro, di staccare il Cervia United e, soprattutto, di agganciare il Riccione al 5° posto. Il Bakia Cesenatico e la zona playoff distano solo 2 lunghezze, ma i cesenati devono recuperare il match esterno con lo Sparta Castel Bolognese, rinviato per l’impraticabilità del ‘Bolognini’.

Resta comunque il gran momento del Classe (5 vittorie nelle ultime 7 e un gol subito nelle ultime 5), che domenica prossima è atteso dallo scontro diretto esterno col Riccione. Mastica amaro, anche alla fine deve tirare un sospiro di sollievo, il Cervia United che, nello scontro diretto casalingo contro il Diegaro (2-2), ha fallito il sorpasso. La formazione di mister Montanari è comunque stata costretta sempre ad inseguire, evitando il ko in piena zona Cesarini. Nel 1° tempo, al vantaggio ospite di Longobardi (27’) ha risposto subito Pasolini (29’). Nella ripresa il nuovo vantaggio cesenate di Ventrucci (34’) è stato pareggiato da Pari a tempo scaduto (47’). Con questo pareggio, i cervesi sono scivolati all’8° posto con 25 punti, a -4 (virtuali) dalla zona playoff.

L’errore da matita blu è tuttavia quello del San Pietro in Vincoli. Inaspettato quanto difficile da digerire è il ko interno 1-2 incassato per mano del fanalino di coda Edelweiss Forlì. E dire che l’undici di casa era passato in vantaggio al 22’ con la terza rete stagionale di Montemaggi. A spostare l’equilibrio è stato il gol del pareggio forlivese firmato da Monti nei minuti di recupero del 1° tempo. Nella ripresa, gli ospiti hanno preso fiducia e, al 31’, hanno piazzato la rete decisiva con Benvenuti. La buccia di banana pestata dalla formazione di Del Mastio non cambia molto in termini di classifica. Con 20 punti, lo Spiv resta in un tranquillo centro classifica, anche se i movimenti delle ultime hanno ovviamente alzato la quota salvezza. Il margine è ora di 8 lunghezze, ma si potrebbe dimezzare in fretta se si dovesse riattivare il meccanismo del playout per la coppia di squadre al 13°-16° posto.

Tale situazione coinvolge proprio la Frugesport che ha piazzato il colpaccio di giornata, andando ad espugnare contro ogni previsione 4-1 Villa Verucchio, grazie alla doppietta di Nardi (10’ e 15’) e ai gol di Mambelli (35’) e Bagnolini (39’). Con questo exploit, la formazione massese – ancora in zona retrocessione per effetto del -7 sul 13° posto occupato proprio dal Verucchio – è tuttavia salita al terzultimo posto a quota 9 a -3 dal Forlimpopoli, ma soprattutto a -1 dall’attivazione della dinamica del playout.