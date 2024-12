Possibile nuovo arrivo. Sabattini si allena col Grifone

Probabile un altro arrivo in casa biancorossa. Si tratta del centrocampista Lorenzo Sabattini in forza alla Sangiovannese. Il calciatore, classe 2001, ha risolto consensualmente il contratto di diritto alle prestazioni sportive con la società valdarnese nella quale è stato protagonista: 18 partite in questa prima parte della stagione. Sabattini si sta allenando con i biancorossi e ieri il calciatore ha partecipato alla partitella in famiglia che Consonni ha fatto disputare alla sua "nutrita" truppa dal momento che il dg Filippo Vetrini trova difficoltà nel mercato in uscita: evidentemente i giocatori sotto contratto si trovano bene nel Grosseto anche se non giocano o se vanno in panchina. I biancorossi, dunque, proseguono la preparazione allo "Zecchini" in vista del derby di Siena forti del secondo posto in classifica, ma anche consapevoli che il difficile viene ora dopo la fantastica cavalcata composta da due pareggi e sette vittorie: ed hanno tutta l’intenzione di proseguire su questa strada anche perchè la squadra della città del Palio, più disinvolta in trasferta, trova difficoltà al "Franchi". Il derby contro i bianconeri di mister Magrini, che sperano di raggiungere i maremmani in classifica, coincide con l’ultima giornata del girone d’andata e rappresenta l’occasione per fare il regalo di Natale più bello ai tifosi maremmani che in gran numero (tre pullman, forse quattro, e una lunga fila di macchine) saranno presenti sugli spalti dello stadio senese.