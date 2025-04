Club Arezzo celebra la promozione in Serie B con una festa memorabile

"L’aBBiamo fatto davvero". Una doppia B scritta volutamente in maiuscolo, così come quella grafica pubblicata sui canali social che vede ancora una volta quella lettera, una B gigante, poggiare sul tetto del palazzetto del Maccagnolo, la casa del Club Arezzo. Una sabato sera di festa quello che è stato avvertito in zona San Donato ad Arezzo per la promozione in serie B dei botoli.

Un successo festeggiato a dir poco giustamente visto l’impegno della società che ha voluto ricordare la sua breve ma vincente storia che ha comunque dovuto far fronte come spesso accade nello sport anche a battute d’arresto in termini di risultati. Vedi ad esempio le due finali perse lo scorso anno. Adesso però è il momento della festa.

"In soli nove anni abbiamo scritto la storia della pallavolo della nostra città - scrive la società sui propri canali social - quando siamo partiti ci credevamo solo noi, siamo andati contro tutto e contro tutti contando solamente sulle nostre forze spinti dalla passione per il nostro sport, abbiamo raggiunto risultati impensabili, campionati regionali, finali nazionali, marchio oro Fipav, da 0 a più di 400 ragazzi e ragazze in palestra, abbiamo giocato migliaia di partite, tornei in giro per l’Italia, abbiamo anche perso e siamo caduti molte volte, le due finali dello scorso anno avrebbero fatto desistere chiunque, ma non noi, il nostro pubblico e i nostri ragazzi ci hanno spinto a provarci ancora e ieri sera abbiamo conquistato la Serie B vincendo sul campo. Grazie a tutti perché ognuno ha messo un mattoncino per arrivare fin qui, grazie ai ragazzi che sono scesi in campo, autori di una stagione memorabile, lo staff tecnico di livello assoluto, tutte le persone che quotidianamente si impegnano per mandare avanti tutto il Club, grazie proprio a tutti. Guardate sopra al Cupolone, è tutto vero siamo in serie B".