Cluentina, passo falso. Rocchi para due rigori, ma vince il P.S. Elpidio

Porto Sant’Elpidio 2 Cluentina 0

Doello, Magliulo (21’ st Corvaro), Smerilli, Felloussa (34’ st Ivo Vallsciani), Cerquozzi, Trombetta, Amici (41’ st Chiodini), Islami, Zira, Mannozzi (44’ pt Bracalente), Panichi (28’ st Shakaj). All. Mengoni.

CLUENTINA: Rocchi, Giaconi, Pagliarini, Troscè (10’ st Cappelletti), Menghini, Bosetti, Cantarini (18’ st Montecchiari), Torresi, Monserrat (45’ st Pierantoni), Mancini (41’ st Francalancia), Ibii. All. Cicarè.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 32’ Mannozzi, 15’ st Islami.

Torna al successo il Porto Sant’Elpidio, alla Cluentina non basta un Rocchi da record, abile a parare due rigori. Gli ospiti partono bene, Ibii chiama Doello alla grande parata. Al 27’ Rocchi prima respinge il rigore a Panichi e poi sventa il pericolo sulla ribattuta di Mannozzi. I locali al 32’ trovano il vantaggio con Mannozzi che supera Rocchi a tu per tu. La Cluentina risponde, Doello è decisivo su Ibii. In apertura di ripresa arriva il raddoppio con Islami, che taglia le gambe agli ospiti. Al 25’ altro rigore, ma Rocchi para il tiro di Zira.