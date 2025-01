Cogliandro "Salviamo l’Alma tutti assieme"

L’Alma Juventus Fano deve tornare ai fanesi e a Fano. Sono questi i motivi per cui l’ex direttore sportivo granata Carmelo Cogliandro sta cercando una rete di imprenditori per rilevare l’Alma dall’attuale proprietario, Salvatore Guida, che si è mostrato aperto all’operazione. Cogliandro ha anche problemi di salute e sta affrontando la sua partita personale contro una malattia, ma nonostante questo il suo amore per l’Alma non è mai venuto meno: "Sto combattendo due battaglie – esordisce Cogliandro – una personale di salute e una per riportare l’Alma a Fano. Io mi sono incontrato già un paio di volte con il presidente Guida per il discorso inerente alla salvezza dell’Alma Juventus Fano, e l’ho visto molto disponibile nei miei confronti e aperto a mandare avanti la trattativa per vendere a me la società granata".

Cogliandro spera nell’aiuto dell’amministrazione comunale per riportare l’Alma a giocare allo stadio ‘Mancini’ e ad allenarsi nella città della Fortuna, cosa che nell’ultima stagione non si è verificata: "Io mi sto preoccupando di far tornare l’Alma a Fano, ho avuto contatti con imprenditori locali per formare una cordata, in quanto da solo posso farmi carico di una parte delle quote. Chiunque decida di avvicinarsi e dare una mano ben venga, io da solo non ho le forze per mandare avanti tutto il discorso e ho bisogno dell’aiuto della città, degli imprenditori, dell’amministrazione e della tifoseria. Ho avuto contatti con qualche imprenditore locale, perché è stato sempre il mio obiettivo quello di creare una cordata locale. Ho parlato anche con la tifoseria, che è dalla mia parte. Sto lavorando per creare una sinergia con tutte le parti interessate alla vicenda della cessione societaria e sul suo ritorno in città. La squadra sarà riportata a Fano, su questo non ci piove e non incontreremo problemi. Sono sicuro che l’amministrazione non negherà la sua collaborazione facendo giocare la squadra al ‘Mancini’ e facendola allenare nei campi sportivi cittadini".

I debiti attuali della società ammonterebbero a circa 500 mila euro, accumulati negli anni, e la nuova proprietà potrà chiedere anche una rateizzazione.