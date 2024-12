Cognigni sulla Maceratese: "Adesso c’è da spingere"

"A Monte Urano sarà una gara insidiosa e la Maceratese non può permettersi cali di attenzione o di prendere sottogamba l’impegno". Luca Cognigni, attaccante dei biancorossi, esclude che possano esserci dei cali dalla squadra affrontando domani un avversario impelagato nei playout dopo avere battuto le due seconde della classe. "Non c’è questo pericolo – spiega – perché siamo in crescita, stiamo facendo bene e vogliamo chiudere nella maniera migliore il girone di andata". Cognigni in sei occasioni ha messo la sua firma. "Avrei potuto farne di più – riconosce – avendo sbagliato due rigori. L’ultimo mio gol risale all’ultima gara pareggiata, poi abbiamo infilato una serie di vittorie e io ci metterei la firma perché continuasse così. Al primo posto metto sempre il bene della squadra". Domenica dopo domenica i biancorossi hanno dimostrato di che pasta sono fatti e magari le squadre hanno cambiato atteggiamento quando incontrano la Maceratese. "Ci sono formazioni che impostano la gara sulle ripartenzr e noi sappiamo che in quei casi occorre avere pazienza per trovare gli spazi ed essere pericolosi, poi ci sono realtà, penso alla K Sport, che se la giocano a viso aperto e la partita di domenica è stata bella". Domani la Maceratese farà visita al Monturano. "Forse – azzarda Cognigni – loro ci aspetteranno, ciò non deve condizionarci ma dovremo fare quanto stiamo preparando. Queste squadre restano chiuse e aspettano un nostro errore, noi dovremo essere abili a non fare sbagli". Cognigni sta davanti a fare spazio agli inserimenti dei compagni e a fare gol. "Mi sento meno solo rispetto in attacco alle annate scorse, a Macerata si cerca di fare un calcio coinvolgente e di arrivare alla conclusione con il fraseggio. Sono contento per come l’allenatore mi impiega".