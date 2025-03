Colino spreca un rigore. Scivolone del Consandolo

consandolo

1

trebbo

2

CONSANDOLO: Guidi, Ambrosecchia (34’st Faggioli), Frighi (11’st Nicolasi), Brandolini (11’st Giberti), Bozzato, Trentini, Nito (30’st Chahbouni), Liri, Gentili (22’st Cataldo), Colino, Colombani. All. Dirani.

TREBBO: Vespucci, Fabbri, Zanzani, Puzzo (42’st Grande), Corroppoli, Bertolone, Negrini, Saleh, Di Salvo (26’st Dovesi), Darraji, Marchi (45’st Coletti). All. Valtorta.

Arbitro: Francesco Raule di Bologna. Marcatori: 16’pt Liri, 33’pt (rig.) Darraji, 17’st Negrini.

Note: ammoniti Brandolini, Fabbri e Bertolone.

Colpaccio del Trebbo nello scontro diretto per la salvezza, che sfrutta l’errore dal dischetto di Colino al 53’ del secondo tempo. E dire che i padroni di casa erano partiti con il piede giusto, pericolosi prima con Colino in avvio, Vespucci è attento e respinge, e si ripete subito dopo con Gentili. E’ l’avvisaglia del vantaggio, che porta la firma di Liri, bravo a trovare il diagonale vincente. Al 32’ la prima azione pericolosa ospite: Saleh mette sul secondo palo, dove svetta Darraji, il tentativo di testa è di poco alto. Subito dopo uscita scriteriata di Guidi, che atterra Marchi vicino alla riga di fondo campo: rigore. Sul dischetto va Darraji e trasforma. Al 34’ su calcio d’angolo Trentini di testa anticipa tutti ma non trova la porta. Al 6’ della ripresa Marchi di controbalzo impegna Guidi. Al 17’ una punizione dalla distanza di Darraji deviata dalla barriera e diventa un assist involontario per Negrini, che trova l’angolo lontano con una bella girata. Nell’ultimo minuto di recupero il Consandolo ha l’opportunità di pareggiare su calcio di rigore, ma Colino spara alto.