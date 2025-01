Colli Ortonovo in trionfo. Il ’Natale rosso nero’ è suo

L’unico obiettivo era divertirsi, in campo come sugli spalti. Ha centrato il pieno bersaglio il “Natale rosso nero”, torneo che il settore giovanile del Don Bosco Spezia ha organizzato durante le feste natalizie al campo spportivo “Franco Cimma” di Pagliari per le categorie Esordienti 2012 e 2013. Tanti gol e belle giocate da parte dei ’calciatori in erba’ impegnai in campo, fra gli applausi di genitori e parenti sugli spalti. Queste le classifiche finali delle due categorie: nei 2013 vittoria del Colli Ortonovo, davanti a Don Bosco Spezia ’squadra rossa’, Levante e Arci Pianazze. Fra i 2012 il successo è andato alla Cantera Massese, secondo il Levante, quindi Don Bosco ’squadra nera’ e Arci Pianazze. Alla fine la premiazioni in un clima di festa e serenità.

Nelle foto: sopra gli Esordienti 2012 del Don Bosco Spezia allenati dal duo tecnico Danese-Plicanti e, sotto la squadra 2013 (allenati da Scotti e Praia) durante la premiazione.