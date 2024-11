Colligiana, assalto alla Castiglionese. Scontro diretto dove è vietato sbagliare

Serve ritrovare la vittoria, in casa Colligiana: dopo l’inaspettata – soprattutto nelle proporzioni - sconfitta contro lo Scandicci e il combattuto pareggio casalingo contro il Valentino Mazzola, i biancorossi hanno bisogno di conquistare i tre punti nel secondo match casalingo consecutivo, che domani pomeriggio li vedrà opposti alla nuova capolista Castiglionese in un vero e proprio scontro diretto. Che questa volta potrebbe risultare determinante per il prosieguo del campionato della squadra allenata da mister Mocarelli (nella foto): se il punto conquistato nelle ultime due partite ha cambiato di poco la situazione, visto il generale rallentamento di tutto il gruppo di testa, un passo falso contro la Castiglionese, che domenica ha battuto l’Antella e superato al primo posto l’Affrico, vorrebbe dire assistere, potenzialmente, alla prima "fuga" di questo campionato e, per i biancorossi, trovarsi di colpo a cinque punti dalla vetta. E per quanto il tecnico della Colligiana abbia recentemente dichiarato che l’obiettivo della sua giovane squadra resta la salvezza, è indubbio che una sconfitta contro la Castiglionese lascerebbe in bocca ai tifosi una certa amarezza, visto che i biancorossi hanno dimostrato di poter ambire a risultati ben più elevati. La Colligiana dovrà quindi dare tutto, considerando che i viola guidati da mister Roberto Fani hanno dimostrato fino a questo momento di essere veramente la favorita per la vittoria finale del campionato. I biancorossi dovranno dare il meglio di se stessi per cercare di uscire con le ossa intatte dalla sfida. Ad aiutarli contribuirà certamente il rientro di capitan Vittorio Donati, che ha riassaggiato il campo dopo oltre un mese di assenza nel secondo tempo della sfida di domenica e che, con ogni probabilità, tornerà a dirigere dal primo minuto il centrocampo della Colligiana.

Marco Brunelli