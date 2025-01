Colombo carica i suoi. Pro Patria agguerrita: "Abbiamo più qualità»

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Vuol tornare alla vittoria la Pro Patria oggi contro la Giana Erminio, ospite allo Speroni. "Siamo due squadre simili nel modulo di gioco – ha detto nella conferenza della vigilia il tecnico biancoblù Riccardo Colombo –. Secondo me abbiamo qualche qualità in più noi, ma loro hanno qualche punto in più. Dobbiamo affrontare questa partita col coltello tra i denti e sapere che dobbiamo essere umili e aggressivi. Questa settimana l’abbiamo incentrata molto su di noi, sulla nostra testa, su come dobbiamo entrare in campo per affrontare questa partita che ci può dare veramente tanto".

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Cavalli; Somma, Ferri, Nicco, Mallamo, Barlocco; Beretta, Pitou. All. ColomboL.D.F.