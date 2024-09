Colpaccio Prato: Giusti stende il Ravenna

Ravenna, 8 settembre 2024 - Colpaccio del Prato allo stadio Bruno Benelli di Ravenna nella prima giornata del girone D di Serie D. Il campionato comincia con una vittoria pesantissima per i lanieri, che espugnano il campo di una delle favorite al salto di categoria, imponendosi per 2-1.In vantaggio con Marino, i biancazzurri vengono ripresi prima dell’intervallo da Lo Bosco. I giallorossi nella seconda frazione sciupano sotto porta e vengono puniti all’88’ da Giusti, che fa esplodere i tifosi del settore ospiti, regalando tre punti d'oro a mister Maurizio Ridolfi.

La cronaca

E’ un Ravenna arrembante fin da subito quello che il Prato deve cercare di arginare. Il primo spunto del match è di Milan, il cui cross al 3’ attraversa tutta l’area di rigore senza che trovi una deviazione. Pochi secondi dopo si registra il primo tiro verso lo specchio dei giallorossi, con Rrapaj che impegna Fantoni. Il portiere dei lanieri è decisivo all’11’, quando dice di “no” ad una conclusione da posizione ravvicinatissima di Di Renzo, dopo che quest’ultimo aveva vinto un contrasto con Conson. Trascorrono due minuti e stavolta è D’Orsi a sfiorare il vantaggio: sul cross di Rrapaj, il numero 23 dei locali non inquadra il bersaglio grosso. Scampati vari pericoli, la compagine di mister Ridolfi prova a mettere la testa fuori dalla sabbia e alla prima vera sortita offensiva passa: il traversone di Magazzù impegna Fresia, che non può niente sul successivo tiro da fuori area di Marino, che al 20’ regala l’1-0 ai biancazzurri. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: prima Fantoni devia in angolo la punizione di Nappello, poi il destro di Esposito si spegne di poco sul fondo. Al 30’ invece è Lo Bosco a rendersi pericoloso con un colpo di testa alto non di molto. Tre minuti più tardi un’altra zuccata del centravanti del Ravenna ed ex Vado, imbeccato da D’Orsi, non dà scampo a Fantoni e così il punteggio torna in parità. L’ultima emozione della prima frazione è dovuta ad un tentativo di testa di Onofri che sfila sul fondo.

L’avvio di ripresa è equilibrato, anche perché il ritmo dei giallorossi sembra più blando. Gli ospiti si fanno vedere con l’inserimento di Girgi, che non centra la porta. Ben più importante la chance che capita al 57’ alla truppa di mister Antonioli, con Fantoni che si salva in qualche modo su Rrapaj prima e su Di Renzo poi. Al 76’ è invece il neo entrato Rossetti a mangiarsi letteralmente il gol che sarebbe valso il 2-1: la sua girata sul cross di D’Orsi termina incredibilmente out. Escono di centimetri pure la deviazione di Venturini e il mancino di Rrapaj fra l’82’ e l’84’. Il Ravenna spinge per vincerla, ma a segnare è il Prato, con Giusti che anticipa gli avversari, firmando all’88’ la rete del successo. Già, perché i locali vanno solo vicini al 2-2 con Manuzzi, su cui è attento Fantoni, salvato subito dopo da Conson sull’ultimo disperato tentativo di Venturini.

Il tabellino

Ravenna-Prato 1-2

Ravenna (3-4–1-2): Fresia; Venturini, Esposito, Onofri; D’Orsi, Rrapaj, Biagi (dal 77’ Mandorlini), Milan (dal 90’ Fiori); Nappello (dal 72’ Rossetti); Di Renzo (dal 64’ Manuzzi), Lo Bosco (dal 72’ Guida). A disposizione: Galassi, Lordkipanidze, Crosariol, Agnelli. All. Antonioli.

Prato (3-5-2): Fantoni; Diana, Conson, Matteucci; Limberti, Marino, Remedi (dall’86’ Rossi), Girgi (dal 66’ Perugi), Giusti; Magazzu (dal 60’ Moreo), Romairone (dall’80’ Cellai). A disposizione: Ricco, De Ferdinando, Videtta, Preci, Rossi, Moussaid. All. Ridolfi.

Arbitro: Gianpasquale Tedesco della sezione di Battipaglia, coadiuvato dagli assistenti Mattia Salviato e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto.

Reti: Marino al 21’, Lo Bosco al 33’, Giusti all’88’.

Note: 1’ e 5’ di recupero; ammoniti Matteucci, Marino, Esposito, Perugi e Giusti.