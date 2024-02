Colpaccio Rolo, Montecchio fa tris

CORREGGESE

3

FIDENTINA

1

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Prasso (22’ st Truzzi), Galli (30’ st Vezzani), Bertozzini (35’ st Colombo), Gigli, Simoncelli, Galletti, Cappelluzzo (27’ st Vaccari), Luppi, Leonardi (32’ st Solinas). A Disp. Paltrinieri, Ughetti, Hedman, Staiti. All. Gallicchio.

FIDENTINA: Ghiretti, Agostinelli, Visconti (23’ st Ferri), Spagnoli, Leporati (23’ st Petrelli), Casarini, Varani, Lorenzani (17’ st Del Grosso), Ferrara (17’ st El Hani), Terranova (27’ st Alfieri), Mastaj. A disp. Quenda, Pasaro, Saccani. All. Arrigoni.

Arbitro: Roli di Modena.

Reti: 12’ st Cappelluzzo (C), 17’ st Luppi (C), 24’ st Leonardi (C), 47’ st rig. Mastaj (F).

Note: ammoniti Prasso, Cappelluzzo (C), Ferrara, Mastaj e Petrelli (F).

La Correggese ritrova il sorriso grazie al tris interno alla Fidentina. Apre Cappelluzzo, che nel primo tempo aveva colpito un palo, poi Luppi e Leonardi allungano. Nel finale il gol della bandiera è dell’ex Mastaj.