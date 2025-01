Colpo del Montespertoli. Viareggio battuto in casa

Viareggio0Montespertoli1

VIAREGGIO: Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Bertacca, Belluomini C. (67’ Baracchini), Remedi, Morelli, Bibaj, Ortolini (76’ Goh). All.: Amoroso

MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi (56’ Corradi), Liberati, Trapassi, Conti, Pecci (76’ Veraldi), Rosi, Corsi, Vangi, Maltomini (69’ Anichini), Gasparri (76’ Biliotti). All.: Sarti

Arbitro: Foresi di Livorno

Rete: 32’ aut. Bertacca

VIAREGGIO – Colpaccio del Montespertoli che espugna di misura il Marco Polo Sporting Center e si porta a sole due lunghezze dai play-off, ma soprattutto a più otto sulla zona retrocessione. Prestazione di livello sia dal punto di vista tattico che fisico per la squadra di Sarti, che non perde mai le distanze tra i reparti e cerca di colpire quando ne ha l’opportunità. Come accade al 32’, quando Carpita respinge il diagonale di Rosi, ma la palla rimbalza sugli stinchi di Bertacca e finisce in rete. Tra il 39’ e il 40’ il Viareggio ha due grosse occasioni per pareggiare, ma prima Trapassi salva sulla linea un colpo di testa di Morelli e poi l’arbitro lascia correre su un intervento dubbio di Romano in uscita sempre su Morelli. Lo stesso portiere ospite si supera poi al 75’ ancora su Morelli, mentre poco prima era stato Carpita a sventare il raddoppio di Rosi.

Simone Cioni