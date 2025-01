Colpo grosso della Massese a Castelnuovo. Grande vittoria e quarto posto in solitaria

Castelnuovo Garfagnana

0

Massese

3

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, Fall (33’st Satti), Leshi (15’ st Filippi), Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani (25’ st Gabrielli), Grassi (33’ st Tocci), Camaiani (33’ st Fruzzetti). A disp.: Sartini, Bonaldi, Magera, Fanani. All. Vangioni.

MASSESE: A. Mariani, Mapelli (42’ st Lorenzini), Quilici, Cecilia, Andrei, Bossini (33’ st Favret), Bertipagani (44’ st Romiti), Bartolomei, Buffa, Anich (21’ st F. Mariani), Ferrara (25’ st Costanzo). A disp.: Cozzolino, Brizzi, Lazzini, Nannipieri. All. Pisciotta.

Arbitro: Camia di Nichelino (assistenti Luti di Livorno e Santarea di Pisa).

Marcatori: 37’ pt Buffa; 23’ st Ferrara, 30’ st Bertipagani.

Note: al 3’ st per infortunio all’assistente Luti, come da regolamento, è uscito anche il collega Santarea, sostituiti da due guardalinee di parte. Ammoniti Lunardi e Bossini.

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Una splendida Massese ha maramaldeggiato in Garfagnana infliggendo ben tre reti a un irriconoscibile Castelnuovo, secondo in classifica, dominando la partita dopo il gol del vantaggio di Buffa al 37’. Chi si aspettava una Massese stanca e depressa dopo la sfortunata finale di Coppa Italia si è ricreduto e chissà quanti avranno recriminato per non averla vista così in palla con la Sestese. Ora i bianconeri sono quarti da soli a 4 punti proprio dalla coppia Sestese-Castelnuovo.

Al 3’ bella azione Camaiani-Campani, anticipato di un soffio da Mariani. Al 9’ conclusione di Bertipagani dal limite ma la mira non è felice. Al 16’ tiro di Bartolomei da buona posizione ma un difensore devia in angolo. Al 30’ colpo di testa di Bertipagani e pallone a lato. Seguono due conclusioni di Grassi senza esito. Dopo mezz’ora di equilibrio, al 37’ la svolta della partita con una veloce azione Mapelli-Anich conclusa da Buffa in rete da pochi passi. E’ il gol numero 11 gol in campionato per il bomber apuano. Il Castelnuovo reagisce timidamente.

Nella ripresa, al 7’ conclusione ravvicinata di Camaiani ma Mapelli devia in angolo. Poi è un monologo bianconero. Al 23’ contropiede di Bertipagani conclusa da Ferrara con un tiro che colpisce il palo interno e si insacca. I padroni di casa spariscono di scena. Al 30’ lo scatenato Bertipagani va ancora in contropiede e giunto a pochi metri da Biggeri non gli lascia scampo per il 3-0 definitivo. Al 46’ la Massese sfiora il poker con un colpo di testa di Lorenzini che colpisce il palo e poi Buffa non sa sfruttare la respinta.

Dino Magistrelli