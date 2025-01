Colpo grosso dello Smile, Margotta fa esultare la Pieve

san felice

montombraro

SAN FELICE: Malagoli, Bagni, Malavasi (87 Borghi A.), Pagano (46’ Gentile), Incerti, Martino, Marchesini (77’ Acanfora), Ed Darraj, Cheli, Stabellini (94’ Vilsaint), Bernabiti (57’ Ndrejaj). A disp: Galeazzi, Reggiani, De Boni, Borghi T. All. Pizzo

MONTOMBARARO: Ferroni, Naini, Monari, Generali (70’ Fusco), Bigi, Feraco, Carnazza, Sighinolfi, Pappalardo (60’ Lotti), Rizzo, Pressato (70’ Gozzi). A disp.: Guerrieri, Nicita, Zattini. All. Fanti Arbitro: Zaccaria di Faenza

Reti: 2’ Stabellini, 40’ Sighinolfi, 78’ Naini, 97’ Lotti

Note: ammoniti: Bagni, Ed Darraj, Cheli, espulsi al 25’ Incerti e al 94’ Gentile

Il Montombraro sbanca San Felice ed esce dalla zona playout. Al 2’ azione da manuale con Marchesini che arriva in area, tocco per Cheli che sfiora il pallone, arriva capitan Stabellini e mette in porta l’1-0 di casa. Al 25’ espulso Incerti per fallo di reazione. Al 40’ è Sighinolfi che approfitta di una palla vagante in area per l’1-1. Al 78’ Naini insacca da pochi passi una bella respinta di Malagoli. Finale ancora amaro per il San Felice: al 94’ altro rosso per Gentile autore di un brutto fallo, poi al 95’ contropiede con Lotti che batte l’incolpevole Malagoli.