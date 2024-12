Colpo Prato Arriva il centrocampista Azizi

Il primo colpo del Prato a livello di quote del Prato è ufficiale. Un colpo necessario per rinforzare la mediana dopo l’infortunio occorso a Roberto Scarafoni, che dovrà restare fermo ai box fino a gennaio, e l’uscita di Roberto Marino, che ha rescisso il proprio contratto nel corso della settimana passata.

Nella giornata di ieri la società biancazzurra ha reso noto di aver ingaggiato Bilario Azizi. Di nazionalità albanese e di ruolo centrocampista centrale, il classe 2004 è cresciuto nel vivaio del Torino, debuttando con l’Asti in Prima Squadra nella stagione 2022/23 nel campionato di serie D e collezionando 32 presenze e due reti. Nell’annata successiva ha vestito la maglia del Gzira United, club che milita nella Premier League di Malta e con il quale ha disputato anche un paio di match di qualificazione alla Conference League. Lo scorso gennaio il ventenne, che dice di aspirarsi a Gennaro Gattuso, è tornato ad Asti mettendo a referto altri tre gol in 19 presenze in serie D. Nella prima parte della stagione in corso Azizi ha indossato la casacca del Varese nel girone A di serie D, totalizzando 10 presenze. Il nuovo arrivato sarà subito a disposizione di mister Marco Mariotti per la gara con il Corticella, in programma domenica allo stadio Lungobisenzio. Azizi non dovrebbe essere l’unico innesto dei lanieri prima del match valevole per la quindicesima giornata del girone D di serie D.

Ieri intanto il Prato ha ufficializzato quanto già si sapeva, ossia l’addio dell’attaccante Alessandro Romairone, che ha trovato l’accordo con la società per rescindere il contratto stipulato durante l’estate passata. Il classe ‘99 conclude così la sua esperienza in forza ai biancazzurri con un bottino di 14 presenze fra campionato e coppa, e appena un gol.

Capitolo biglietti per la sfida con il Corticella: ieri è cominciata la prevendita. Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 15 di domenica in modalità online sul sito www.vivaticket.it oppure fisicamente in uno dei punti vendita Vivaticket sparsi per la provincia (Lucky Queen di via Bisenzio a Montemurlo, Tabaccheria Bellini di via Montalese, Tabaccheria Lizzo di via della Lastruccia, Punto Snai di via Guevara, Bar Tabacchi Lo Scalino di via Pistoiese, Bar Pasticceria Amantea di via Boni, Tabaccheria di Bianchi Alessandro in via Catani) o presso il botteghino dello stadio Lungobisenzio di via Firenze.

Francesco Bocchini