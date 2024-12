Colpo Signa, acquistato Manetti

Si registrano ancora novità in casa Signa 1914 del presidente Andrea Ballerini. Il direttore sportivo Alessio Nunziati ieri ha ufficializzato di aver acquisito il titolo sportivo del giocatore Jacopo Manetti (classe 2005), attaccante, proveniente dalla Sangiovannese, società di serie D. In passato Manetti ha militato nelle società del Floria 2000, Grassina Belmonte e Sporting Arno. Dopo il recupero dall’infortunio di Dario Conti (2005), anche questo attaccante va a rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Stefano Scardigli.

Manetti, dopo gli allenamenti svolti in settimana con la squadra, sarà convocato per la gara casalinga di Eccellenza in programma domani contro l’Antella. Inoltre, il Signa ha provveduto a svincolare il centrocampista Ettaghi Elmehdi.

G.P.