Comacchiese a secco, occasione mancata

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gardini, Temporin, Fiorini, Angelini (88’ Vultaggio), Fregnani, Gherlinzoni, Tavolieri, Marongiu (72’ Elshazly). A disp.: Farinelli, Taroni, Minieri, Felloni, Grassi, Grigatti, Bushi. Allenatore: Candeloro.

VALSETTA LAGARO: Crocco, Simonazzi, Baietti Adzeni, Badiali, Gabrielli Luca, Innocenti, Lamma (66’ Romeo), Vitali Gabriele, Borghesi (86’ Gentilini), Vitale Manuele. A disp.: Giuliani, Serra, Masini, Sabbi, Aboutaoufix, Baldi, Gabrielli Matteo. Allenatore: Dall’Olio.

Arbitro: Sirotti, sez. Cesena.

Note: ammoniti Centonze e Temporin.

Tre partite in una settimana sembrano farsi sentire sulle gambe di Comacchiese e Valsetta, che non riescono ad andare oltre lo 0-0 in una gara non particolarmente brillante e senza grandi sussulti. È vero che si incontravano rispettivamente la quarta e la terza in classifica, per cui ci si poteva attendere una gara equilibrata, ma quello che si è visto sono state soprattutto una certa stanchezza e una conseguente scarsa brillantezza. In una giornata in cui anche il Mesola primo della classe pareggia a Casumaro e il Valsanterno secondo perde a Bentivoglio. I lagunari hanno però una gara in meno, che recupereranno a Gaggio Montano contro il Faro mercoledì prossimo (ore 20.30) e che allineerà la classifica.

I padroni di casa ci provano un po’ di più degli ospiti, che comunque tengono bene il campo. Al 9’ e al 13’ è Gherlinzoni a proporsi con due conclusioni che risultano però deboli e non creano problemi agli avversari. Al 18’ buona occasione per Fregnani, su iniziativa di Tavolieri, ma nulla di fatto. Al 32’ nuova combinazione Tavolieri-Fregnani con tiro di quest’ultimo ribattuto da un difensore, mentre un minuto più tardi è una conclusione di Tavolieri a essere respinta. Il primo tempo si chiude con una bella azione dei rossoblù (42’), con tentativo finale di Marongiu che termina alto. Poco dopo è la volta di Gherlinzoni, il cui tiro cross crea qualche disagio a Crocco, il quale riesce comunque a far propria la sfera in due tempi. Ripresa ancora più avara di emozioni. Al 52’ ci riprova Gherlinzoni, la conclusione dà l’impressione del gol, ma si spegne sull’esterno della rete. Poi è Marongiu (64’) a scaldare i guantoni di Crocco con una punizione dal limite. Quindi ancora Marongiu in mischia, ma la sua conclusione è parata. Per gli ospiti due punizioni non pericolose del subentrato Romeo al 70’ e all’82’, ma senza nessun problema per Campi, inoperoso per buona parte dell’incontro.

Cinzia Boccaccini