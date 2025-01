Comacchiese, assalto alla vetta del girone

La Comacchiese ha l’opportunità di tentare l’aggancio al Mesola capitalizzando il successo nel derby e sfruttando il secondo scontro diretto consecutivo. Al "Raibosola" arriva il Valsetta Lagaro, una matricola che sta bruciando le tappe nella nuova categoria, seconda forza del campionato. In riva alla laguna ci credono, pur avendo il massimo rispetto dei bolognesi.

"Il Valsetta Lagaro è un’incognita – mette le mani avanti il direttore sportivo Alessandro Farinelli – da prendere con le molle. Sta disputando un campionato brillante, di alta classifica, ha dei valori tecnici importanti. Per quanto ci riguarda, aver vinto a Mesola il derby ha dato consapevolezza. Non siamo stati belli ma concreti, è stato un risultato di squadra. Ricordo però che all’andata a Comacchio non meritavamo di perdere e il Mesola realizzò il gol partita al 90’".

I precedenti con il Valsetta Lagaro fanno ben sperare: "E’ vero. All’andata eravamo andati sotto 2-0 ma eravamo riusciti a rimontare fino al 2-2 finale. Abbiamo affrontato i bolognesi anche in coppa, passando il turno ai rigori. Speriamo di sfruttare il fattore campo, grazie ai nostri fantastici tifosi".

Candeloro ha un solo assente, ma importante, l’attaccante Noschese. Il ko nel derby non ha fiaccato il Mesola. "Nessuna ricaduta negativa – dice il direttore sportivo castellano, Edoardo Biondi – Abbiamo giocato alla pari contro la Comacchiese, nonostante le tante assenze. Inoltre la classifica ci sorride ancora. Quindi nessuno strascico psicologico, ma voglia di rivalsa".

A Casumaro si prospetta una trasferta alla portata? "Per come ci sta girando e per come siamo messi, non c’è niente alla portata. Sono ancora fuori Neffati, Crosara, Biolcati, Telloli è da valutare, dovrebbe rientrare il solo Cavallari".

Nel Casumaro è a rischio l’impiego di Benini, il capitano e leader della difesa si è infortunato a Portomaggiore mercoledì sera. E a proposito di Portuense, sarà sul sintetico di Crespellano contro il Petroniano; salvo imprevisti dovrebbero rientrare Taroni e il portiere Cattozzo.

Scontro salvezza a Masi Torello, che ospita il Monte San Pietro, mentre la Centese giocherà sul sintetico di Anzola contro il Felsina dopo aver strapazzato il Consandolo 4-1. Il Consandolo a sua volta giocherà ad Argenta lo scontro diretto per evitare i play out contro la X Martiri. All’andata vinsero i rossoblù 2-1, con gol di Liri e Colino, peraltro finora è l’unico gol messo a segno dal centravanti argentano. Salterà il derby Soltana, torna a disposizione Cataldo.

Franco Vanini