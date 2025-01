Comacchiese-Masi, derby in ’testacoda’. Mesola ad Anzola, Casumaro col Valsanterno

Testa-coda al "Raibosola", dove è atteso (ore 14.30) il Masi Torello Voghiera in un derby dalle opposte motivazioni: consolidare il primato per la Comacchiese e punti salvezza per la formazione ospite. "E’ un periodo complicato – rileva il direttore generale del Masi, Graziano Quarella – ci eravamo ripresi, poi siamo scivolati in fondo alla classifica. Affrontiamo la squadra più forte e in salute del girone. All’andata perdemmo 3-1, ma era il nostro periodo peggiore: ce lo giocheremo". Mister Lega senza Rubbi e Mazzoni.

L’altra capolista, il Mesola, giocherà sul sintetico di Anzola contro il Felsina, che si è appena appeoa alla cintura lo scalpo della Portuense. "Sarebbe una trasferta abbordabile se non avessimo tante assenze – mette le mani avanti il direttore sportivo castellano, Edoardo Biondi – Sono a rischio infatti Mantovani, Minarelli e Neffati, spero almeno di recuperare Lucci e Biolcati".

Trasferta di montagna per la Portuense, che sarà sull’Appennino bolognese per affrontare il Faro, orfana di Masiero, che si è accasato al Sant’Agostino, e dello squalificato Formigoni. Osso duro anche per il Casumaro, che riceve la Valsanterno quinta in classifica. "Abbiamo una partita difficile e un’assenza pesante – dice il direttore sportivo rossoblù Marco Marani –, il jolly difensivo Farina. Speriamo di recuperare in extremis capitan Benini, perché giochiamo contro la squadra del capocannoniere del girone, Bali".

La Centese sarà impegnata in trasferta contro la Junior Corticella al "Biavati", una partita che si preannuncia impegnativa, contro una squadra profondamente rinnovata rispetto al girone d’andata. Dopo il cambio di guida tecnica, la Junior ha collezionato quattro risultati utili consecutivi, con due vittorie e due pareggi, dimostrando di essere in ottima forma. "L’obiettivo – è l’auspicio del direttore sportivo Fabio Pivanti – è ripartire dalla determinazione e dall’intensità mostrate nel secondo tempo contro il Trebbo, lasciandoci alle spalle la prestazione opaca nella prima frazione". Indisponibili Perelli, Quaquarelli e Grimandi.

Ad Argenta il Consandolo se la vedrà contro il Valsetta Lagaro senza Soltana, che ha salutato la compagnia, ma con la rinnovata speranza di ritrovare a breve l’attaccante Badjie, l’anno scorso in doppia cifra. All’andata si impose la formazione appenninica 1-0, decisiva un’autorete nel finale. "Sarà dura, il Valsetta è temibile in contropiede e con i falli laterali a lunga gittata che si avevano messi in difficoltà a Vado", mette in guardia il presidente Luigi Maggi.

Chiude la X Martiri, in trasferta sul campo del Trebbo.

Franco Vanini