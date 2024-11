Comacchiese poco incisiva, pari con il Felsina

Comacchiese

0

felsina

0

COMACCHIESE: Campi, Centonze Kevin, Ferri, Angelini, Temporin, Felloni, Taroni (39’st Luciani), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese (28’st ElshazlyI), Marongiu (41’pt Tavolieri). A disp. Farinelli, Cavalieri d’Oro, Centonze Michael, Vultaggio, Grassi, Manfrini. All. Candeloro.

FELSINA: Sillah, Gomes, Vallasciani, Grazia, Sambarino, Vignudelli, Brunori, Orsini, Adeyemi (40’st D’Apote), Suma (31’st Veglia), Boni. A disp. Manella, Grande, Tonelli, Gamberini, Venturi, Inzaina. All. Buttignon.

Arbitro: Sirotti di Cesena.

Note: ammoniti Ferri, Angelini, Fregnani, Tavolieri, Luciani, Elshazly, Brunori, Adeyemi, Suma e mister Buttignon.

Non è riuscito ad aver ragione della resistenza del Felsina la Comacchiese, brillante e concreta nelle due precedenti partite, poco incisiva ieri pomeriggio. La formazione bolognese è scesa in campo molto determinata, chiudeva bene gli spazi, senza rinunciare a colpire di rimessa, sfruttando la prestanza fisica di Adeyemi. In avvio meglio il Felsina, che si fa vedere dalle parti di Campi all’8’: sponda di Boni per Orsini, staffilata dalla distanza di poco alta sulla traversa, cui risponde Taroni, un tiro largo da buona posizione. Al 10’ l’azione più bella della partita, tutta di prima e ad alta velocità. E’ avviata da Centonze, proseguita sulla fascia sinistra, Fregnani dal fondo serve un pallone che canta per l’accorrente Marongiu, tiro di prima intenzione dal limite che colpisce la traversa, con il portiere immobile. Di qui in avanti la palla stazione più che altro a centrocampo, senza che nessuna delle contendenti riesca a rendersi pericolosa. Da sottolineare l’infortunio nel finale di tempo occorso a Marongiu, un’uscita che ha indebolito il potenziale tecnico dei lagunari, privando l’attacco di una bocca da fuoco di prim’ordine. Il secondo tempo si apre con una Comacchiese più intraprendente. Come all’8’, quando Fregnani raccoglie una corta respinta della difesa bolognese, dal limite tiro di controbalzo su cui arriva un Sillah attento. Al 38’ la Comacchiese traballa e rischia di capitolare. Da un’azione di calcio d’angolo arriva un suggerimento sul secondo palo, Vignudelli raccoglie di testa, incornata sul secondo palo, Campi è battuto, respinge sulla linea di porta Temporin, senz’altro il migliore della retroguardia rossoblù. E’ un pareggio che costa caro in termini di classifica: il Valsetta Lagaro ha messo la freccia e guadagnato due punti sui rivali.

Franco Vanini