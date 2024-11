Comacchiese prima inseguitrice del Mesola. Casumaro cade a sorpresa, la X Martiri tiene

Il Mesola ha espugnato anche il "Bellini" di Portomaggiore e continua la cavalcata in solitaria verso la promozione in Eccellenza. E’ stato un derby equilibrato nel primo tempo, deciso nel secondo tempo da una punizione dalla lunga distanza dello specialista Neffati, che ha sbloccato il risultato con la complicità di Cattozzo. La Portuense era a ranghi ridotti e cammin facendo si sono aggiunti gli infortuni di Fantoni, Gaiani e Melandri; i primi due per indurimento del polpaccio, un sospetto stiramento per il capitano, che sicuramente salterà la prossima partita col Valsetta Lagaro. "E’ stata una buona partita di atteggiamento e a livello tattico – commenta Paolo Mariani, l’allenatore – per oltre un’ora abbiamo resistito, una volta andati sotto non siamo riusciti a rimontare, troppo grande il dislivello tecnico. Sarà durissima raggiungere la salvezza".

Colpaccio in trasferta anche della Comacchiese, che ha calato il tris a Santa Maria Codifiume contro il Consandolo, seconda sconfitta di fila per gli argentani. Con i tre punti di mercoledì i lagunari hanno raggiunto il Lagaro al secondo posto, prenotando un posto come antagonista del Mesola. Ma non è stata una passeggiata: "Il campo piccolo e stretto non ci favoriva – dice il direttore generale Alessandro Farinelli – La prima mezz’ora è stata equilibrata, poi Marongiu ha estratto dal cilindro un super gol, da lì in avanti è stato tutto in discesa". Domenica la Comacchiese giocherà ancora a Porto Garibaldi. "Perdere contro un avversario di quel livello ci può stare – evidenzia il presidente del Consandolo, Luigi Maggi – non certo con quel margine (0-3). All’inizio avevamo anche giocato meglio, costruendo due occasioni con Colino e Giberti e sprecando un calcio di rigore con Colino (il rigorista Liri era infortunato ndr). Marongiu si è inventato un gol dalla lunga distanza e ci siamo disuniti". Pareggio a reti bianche per la Centese, che sul campo di San Matteo della Decima ha affrontato il Castenaso in una partita intensa e combattuta. Nonostante il pareggio a reti inviolate, l’incontro ha offerto momenti emozionanti e ottime indicazioni per il futuro. Pareggio a reti bianche anche per la X Martiri, raccolto in trasferta contro lo Junior Corticella, mentre va salutato con un benvenuto il primo successo stagionale del Masi Torello Voghiera, che vince con un gol di Toffano nel finale il derby salvezza con il Casumaro.

Franco Vanini