Comacchiese scatenata, poker servito

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini (88’ Grassi), Temporin, Felloni, Angelini, Fregnani, Gherlinzoni (89’ Vultaggio), Noschese (84’ Al Shazly), Marongiu (59’ Tavolieri). A disp.: Farinelli, Manfrini, Minieri, Bushi, Rizzi. Allenatore: Candeloro

TREBBO: Locchi, Dovesi (2’ Di Salvo), Zanzani (62’ Carlotti), Rana (62’ Coletti), Puzzo (79’ Piemonte), Bertolone, Negrini, Saleh, Rubino (46’ Corroppoli), Darraj, Fabbri. A disp.: Vespucci, Cinalli, Naldi, Venzi. Allenatore: Valtorta.

Arbitro: Meloro, sez. di Parma.

Marcatori: 16’ Fregnani, 38’ Gherlinzoni, 86’ Tavolieri (rig.), 87’ Elshazly.

Note: ammoniti Rubino e Puzzo.

Continua il testa a testa tra Mesola e Comacchiese in vetta alla classifica del girone C di Promozione. I lagunari regolano in fretta la pratica Trebbo con un doppio vantaggio nel primo tempo. La partita si mette in discesa già al 16’, quando Marongiu si smarca bene e serve Fregnani, che sotto porta infila in rete. Al 27’ una conclusione di Noschese da fuori è preda di Locchi. Poi ci prova Gherlinzoni al 37’ e anche il suo tiro è parato. Passa solo 1’ e un rilancio dalla difesa rossoblù, forse anche a causa del vento, coglie di sorpresa la difesa del Trebbo, Gherlinzoni ne approfitta e supera Locchi in uscita con un bel colpo di esterno da posizione angolata. Sul finale del primo tempo diverse occasioni per i padroni di casa: prima doppia ribattuta su Marongiu e Ferri, poi al 46’ punizione di Noschese e deviazione del portiere sulla traversa, e al 47’ altra parata su Marongiu su angolo di Noschese.

Il Trebbo si fa vedere dalle parti di Campi a inizio ripresa con un’incursione pericolosa di Di Salvo. Poi a menare le danze sono i lagunari. Al 65’ tiro di Tavolieri su iniziativa di Ferri. Quindi tocca a Centonze concludere alto su incursione di Angelini. All’80’ Fregnani, su assist di Angelini, non trova la stoccata vincente. Negli ultimi minuti i padroni di casa insistono alla ricerca della terza rete, che arriva su rigore trasformato da Tavolieri (86’) per la respinta di braccio di un difensore su conclusione di Centonze, autore di una bella percussione. All’87’ iniziativa personale di Elschazly, che si viene a trovare a tu per tu con Locchi e lo scavalca per il definitivo 4-0, che i successivi tentativi di Angelini, su punizione, e di Grassi, nei minuti di recupero, non cambiano.

Cinzia Boccaccini