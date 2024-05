Comacchiese scatenata: preso Gherlinzoni. Arrivano anche Temporin, Gordini e Taroni

Grandi manovre in casa rossoblù: la Comacchiese 2015 ha avviato il proprio mercato estivo in vista della prossima stagione, che sarà ancora in Promozione, e ha cominciato con il botto. Il primo colpo è subito di quelli ad effetto, perché dal Sant’Agostino arriva niente di meno che Matteo Gherlinzoni, attaccante classe 91, autore del gol salvezza per i ramarri nel campionato di Eccellenza appena concluso, capocannoniere per i suoi e giocatore di grande spessore per la Promozione. La società lagunare con questo arrivo mostra le proprie intenzioni per il prossimo campionato, nel quale la Comacchiese promette bene. "Il blasone di questa società impone di provarci sempre – le parole del ds Alessandro Farinelli –. Anche nell’annata appena terminata ci abbiamo provato e vogliamo continuare a farlo cercando di costruire la formazione migliore possibile". E proprio per arrivare agli obiettivi, oltre a Gherlinzoni, sono già arrivati anche due difensori e due centrocampisti, per quella che si annuncia come una mezza rivoluzione. Agli ordini del neo arrivato mister Luigi Candeloro, uomo di grande esperienza, scelto per condurre la squadra nella prossima stagione, sono approdati in laguna Mattia Temporin, difensore centrale del 94, in arrivo dal Classe, ed è rientrato alla base Gaetano Minieri. A rinforzare la zona nevralgica del campo, invece, Leonardo Gordini dal San Pietro in Vinccoli, classe 2002, e l’esperto Stefano Taroni, del 90, dal Grama Del Duca, il primo centrocampista più di contenimento e il secondo più offensivo. E questo, secondo l’annuncio della dirigenza rossoblù, sarebbe solo l’inizio. Già nelle prossime settimane sono previsti nuovi interventi perché, recita il detto, "chi ben comincia è già a metà dell’opera".

Cinzia Boccaccini