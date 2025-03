Con l’asta taverne d’arbia finisce 1-1. Baldaccio, botta e risposta. Boriosi tiene vivo il sogno playoff

Baldaccio bruni

BALDACCIO BRUNI: Ubirti, Piccinelli, Beretti, Russo, Giorni, Bruschi, Cocci, Pedrelli, Boriosi, Mercuri, Bonavita. A disp.: Selmani, Cappietti, Galletti, Monini, Perfetti, Giovagnini, Mambrini, Ceppodomo, Meloni. All. Palazzi

ASTA: Di Bonito, Bonechi, Tognetti, Falugiani, De Vitis, Manganelli, Cianciolo M., Hoxhaj, Bandini G., Discepolo, Jrad. A disp.: Ceccherini, Batoni, Bardotti, Curcio, Parricchi, Reka, Di Leo, Rossini, Mugnai. All. Bartoli

Arbitro: Boeddu di Prato

Reti: 43’ Bandini G., 66’ Boriosi

ANGHIARI – La Baldaccio supera l’esame di maturità. I biancoverdi di Mario Palazzi si confermano ancora una volta mina vagante dell’Eccellenza. A tre turni dalla fine della regular season con due punti di ritardo dal quinto posto ecco arrivare un ottimo pari, in rimonta, proprio contro la quinta della classe. Ad Anghiari gli ospiti passano alla fine del primo tempo con Bandini al 43’. La Baldaccio però non si scompone e al 66’ con il solito Matteo Boriosi (nella foto) trova un pareggio importante. Il risultato finale non cambia. La Baldaccio prende un punto che significa 40 punti, meno due dal quinto posto.

Ora è vietato non pensare in grande per provare a chiudere in bellezza una stagione iniziata in salita ma che la cura Palazzi ha permesso di trasformare in una cavalcata. Domenica prossima trasferta in casa del Signa con la testa libera da pensieri e la voglia di stupire ancora.